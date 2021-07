Pjöngjang kommuniziert wieder mit Seoul

Seoul. Die Regierungen Nord- und Südkoreas haben sich auf die Wiederherstellung ihrer Kommunikationsverbindungen geeinigt. Das teilte das südkoreanische Präsidialamt am Dienstag mit. Pjöngjang hatte im Juni 2020 sämtliche offiziellen Kommunikationskanäle zu Seoul gekappt, nachdem Provokateure von Südkorea aus antikommunistische Flugblätter in die Demokratische Volksrepublik geschickt hatten. Nach Angaben des südkoreanischen Präsidialamts in Seoul befinden sich die Staatschefs beider Seiten seit April in einem persönlichen Briefwechsel. (AFP/jW)