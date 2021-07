Israel beschießt in Gaza Hamas-Stützpunkt

Gaza. Nach dem Entsenden von Brandballons aus dem Gazastreifen hat Israels Armee eine Militärbasis der dort regierenden Hamas beschossen. Kampfjets hätten den Stützpunkt angegriffen, der für Terroraktivitäten genutzt worden sei, teilte das Militär in der Nacht zum Montag mit. Israel habe damit auf Angriffe aus dem Gazastreifen mit Brandballons reagiert, hieß es in der Mitteilung. Am Sonntag hatte Israel als Reaktion auf die neuen Angriffe bereits die Fischereizone vor dem Gazastreifen eingeschränkt. Sie wurde nach Angaben der zuständigen Behörde von zwölf auf sechs Seemeilen verringert. (dpa/jW)