Tokio legt im Streit um Kurilen Protest ein

Tokio. Japan hat im Territorialstreit mit Russland um die Pazifik­inselgruppe der Süd­kurilen gegen einen Besuch von Regierungschef Michail Mischustin auf der Insel Iturup Protest eingelegt. Das teilte Regierungssprecher Katsunobu Kato am Montag in Tokio mit. Japan beansprucht das Gebiet nordöstlich seiner Insel Hokkaido für sich. Moskau wies den Protest zurück und betonte, die Kurilen seien russisches Staatsgebiet. Zudem bestellte das japanische Außenministerium am Montag den russischen Botschafter in Tokio ein; das russische Außenministerium wiederum protestierte beim japanischen Botschafter. Der Archipel liegt zwischen Russlands Halbinsel Kamtschatka und Hokkaido. Tokio musste die Inseln nach der Kapitulation im Zweiten Weltkrieg an die Sowjetunion abtreten. (dpa/jW)