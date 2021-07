Ukraine rüstet mit türkischer Kampfdrohne auf

+ Update 20:15 +

--/Ukrinform/dpa Ukrainische Soldaten bei der Besichtigung einer türkischen Kampfdrohne (Nikolajew, 30.6.2021)

Kiew. Die ukrainische Armee hat eine neue Kampfdrohne des Typs Bayraktar (Fahnenträger) aus der Türkei erhalten. »Die Bayraktar-Komplexe erhöhen die Fähigkeit der Seestreitkräfte der Ukraine bei der Verteidigung der südlichen Grenzen«, sagte der stellvertretende Verteidigungsminister Alexander Mironjuk am Freitag laut einer Mitteilung. Ihm zufolge haben die neuen Fluggeräte mit rund 300 Kilometern einen im Vergleich zur Vorgängerversion doppelt so großen Aktionsradius. Kiew verfügt bereits über einige Kampfdrohnen aus türkischer Produktion. Zuletzt hatte die Ukraine auch von Deutschland Waffen gefordert. Kiew gehört allerdings laut dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri selbst zu den 20 größten Waffenexporteuren in der Welt. (dpa/jW)