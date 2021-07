Florida: Bergung nach Hauseinsturz beendet

Miami. Einen Monat nach dem Teileinsturz eines Wohnhochhauses in Florida sind die Bergungsarbeiten am Freitag (Ortszeit) zu Ende gegangen. Nach offiziellen Angaben wurden 97 Leichen geborgen und identifiziert. Ein 98. Opfer blieb unauffindbar. Das zwölfstöckige Wohngebäude Champlain Towers South war in der Nacht zum 24. Juni teilweise eingestürzt. Ein Gutachten hatte bereits 2018 »große strukturelle Schäden« an dem 1981 fertiggestellten Gebäude festgestellt. (AFP/jW)