China: Kein Profit aus Nachhilfe mehr

Beijing. Mit Nachhilfeunterricht soll in China künftig kein Geld mehr verdient werden können. Außerdem soll es keine Nachhilfestunden an Wochenenden oder in den Ferien geben, wie aus am Sonnabend von staatlichen Medien veröffentlichten Regierungsdokumenten hervorgeht. Mit der Initiative solle der Druck auf die Schüler verringert werden. Die Pläne bedeuten einen heftigen Schlag gegen das riesige Nachhilfebusiness im Land, das jährlich Milliardengewinne macht. Den Regierungsvorhaben zufolge sollen keine privaten Anbieter mehr zugelassen werden. Bereits bestehende Institute müssen sich als gemeinnützig registrieren lassen – und dürfen keinen Profit mehr machen. (AFP/jW)