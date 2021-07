Proteste in Europa gegen Coronaregeln

Paris. In mehreren europäischen Ländern haben Tausende Menschen gegen wieder strengere Coronamaßnahmen und gegen Nachteile für Ungeimpfte demonstriert. In Frankreich gingen am Sonnabend landesweit mehr als 160.000 Menschen auf die Straßen, wie der französische Nachrichtensender Franceinfo berichtete. Sowohl dort als auch bei einer Demonstration von Impfgegnern in Athen kam es zu Ausschreitungen und Festnahmen. In Italien demonstrierten ebenfalls Tausende Menschen gegen die Einführung eines obligatorischen Gesundheitspasses für den Zugang zu verschiedenen Einrichtungen. Proteste fanden unter anderem in Rom, Neapel, Turin und Mailand statt. Der französische Senat stimmte unterdessen Samstag nacht für ein Gesetz mit verschärften Coronaregeln, darunter eine Impfpflicht für Beschäftige im Gesundheitswesen, in Griechenland ist eine solche bereits verfügt worden. (dpa/AFP/jW)