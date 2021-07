Nachschlag: Wer zahlt?

Christian Mang / Reuters Enorme Summen: Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft rechnet mit bis zu fünf Milliarden Euro Flutschäden

Mindestens 175 Menschen haben durch die Hochwasserkatastrophe im Westen der Republik ihr Leben verloren, viele gelten noch als vermisst. Und auch die Sachschäden sind enorm: Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) rechnet mit bis zu fünf Milliarden Euro Flutschäden. Wer soll dafür aufkommen? Die Versicherer jedenfalls nur zum Teil, denn lediglich 46 Prozent der privaten Hauseigentümer in Deutschland verfügten über eine Elementarschadenversicherung, so GDV-Hauptgeschäftsführer und Exstaatssekretär Jörg Asmussen im DLF. Eine Pflichtversicherung lehnt er dennoch ab, da sie als »singuläres Instrument nicht zielführend« sei. Was sich hinter dieser Phrase verbirgt, ist die wachsende Angst der Versicherer, für die Folgen der Klimakrise bezahlen zu müssen. Sie lehnen heute bereits Versicherungen in Risikogebieten ab oder verlangen hohe Beiträge. Fazit: Konzerne und Vermögende bringen sich in Stellung, um ihr Kapital vor den Folgen der Klimakrise zu schützen. (rsch)