Prähistorische Vögel

Eine Forschergruppe ist bei Ausgrabungen in Argentinien auf mehr als 160 Eier prähistorischer Vögel gestoßen, wie die Paläontologin Doménica Santos am Donnerstag (Ortszeit) AFP bestätigte. Die Eier haben demnach fünf bis sieben Zentimeter Durchmesser und sind rund 85 Millionen Jahre alt. Dem Paläontologen Juan Porfiri zufolge gehören sie zu Vögeln, »die Enantiornithen genannt werden und in der Kreidezeit sehr häufig waren«. (AFP/jW)