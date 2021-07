Den Fortschritt gebracht

imago images/Xinhua Hochgeschwindigkeitszug auf der Eisenbahnstrecke Lhasa-Nyingchi während eines Probebetriebs (Juni 2021)

Die gesellschaftlichen Verhältnisse waren gruselig in dem kargen, dünn besiedelten Gebiet. Das Staatsoberhaupt kontrollierte fast 40 Prozent des Landes; der Adel, rund fünf Prozent der Bevölkerung, verfügte über ein weiteres Viertel; der Klerus, dem etwa 15 Prozent der Einwohner angehörten, besaß mehr als ein Drittel der nutzbaren Flächen. 20 Prozent der Bevölkerung waren ärmlich dahinvegetierende Nomaden, rund 60 Prozent fristeten als Leibeigene mit lebenslanger Bindung an die Scholle ihr Leben. Gar nicht erst mitgezählt wurden die Sklaven, deren Zahl sich nicht zuverlässig rekonstruieren lässt, die aber zumindest in einigen ländlichen Regionen einen zweistelligen Prozentanteil an der Gesamtbevölkerung erreicht haben dürften. Das Gebiet – es war Tibet zur Zeit seiner Befreiung, als die Volksrepublik es unter ihre Kontrolle brachte und begann, die erdrückende Mehrheit der Bevölkerung aus der Leibeigenschaft, der Sklaverei und der oft tyrannischen Herrschaft der oberen Ränge des Klerus zu lösen.

Von Mittwoch bis Freitag hat Chinas Präsident Xi Jinping Tibet aus Anlass des 70. Jahrestages seiner Befreiung im Jahr 1951 bereist. Xi traf am Mittwoch in der Großstadt Nyingchi im Osten Tibets ein, ließ sich über die lokale Entwicklungsplanung und Maßnahmen zum Umweltschutz informieren und fuhr anschließend mit dem Zug nach Lhasa. Die Strecke ist seit einem Monat an das chinesische Hochgeschwindigkeitsnetz angeschlossen. Das bringt der Bevölkerung größere Mobilität und begünstigt die Verbesserung des Lebensstandards in dem abgelegenen Gebiet. Tibet ist eine der Regionen, in denen Beijing noch im vergangenen Jahr große Anstrengungen unternahm, um die extreme Armut auszurotten. Das ist letzten Endes gelungen.

Der westliche Blick auf Tibet richtet sich freilich gewöhnlich auf anderes – auch Freitag, als über Xis Tibet-Reise informiert wurde. An erster Stelle steht üblicherweise der Dalai Lama, der bis zu ihrer Befreiung durch die Volksrepublik über die tibetischen Leibeigenen und Sklaven herrschte. Dass der Exponent einer derartigen Herrschaftsordnung in Zeiten von »Black Lives Matter« immer noch Anerkennung genießt, lässt sich nur dadurch erklären, dass er den westlichen Mächten als Instrument im Kampf gegen die Volksrepublik dient. Längst ist umfassend dokumentiert, wie der Dalai Lama in den 1950er Jahren ausführlich mit der CIA konspirierte, um Tibet aus der Volksrepublik herauszubrechen. Das Ziel hatten bereits die britischen Kolonialherren in Indien verfolgt, als sie im Jahr 1914 versuchten, die geschwächte Regierung der jungen Republik China zur Unterzeichnung der Simla Convention zu bewegen. Diese hätte das völkerrechtlich zu China gehörende Tibet faktisch eigenständig gemacht, weshalb die chinesische Regierung Londons koloniale Anmaßung nicht unterschrieb. Das Ziel, China durch Förderung der tibetischen Separatisten zu schwächen, verfolgen die ehemaligen Kolonialmächte bis heute.