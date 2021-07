Neuneinhalb Jahre Haft im Waldkraiburg-Prozess

München/Waldkraiburg. Im Prozess um Anschläge auf türkische Läden im oberbayerischen Waldkraiburg ist der Angeklagte am Freitag zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden – unter anderem wegen versuchten Mordes in 26 Fällen. Das Oberlandesgericht München veranlasste außerdem die Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie. Motiv des 27jährigen sollen »fanatischer Salafismus« und Hass auf Türken gewesen sein. Der Angeklagte sei zudem schizophren. (dpa/jW)