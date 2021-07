USA: Anklagen gegen chinesische »Agenten«

Washington. Wegen eines verdeckten Einsatzes gegen strafrechtlich verfolgte Chinesen in den USA hat das US-Justizministerium Anklage gegen zwei weitere mutmaßliche chinesische Agenten erhoben. Laut der am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Anklage sollen sich die beiden an einer als »Fuchsjagd« bezeichneten »illegalen Polizeiaktion« Beijings gegen im Ausland lebende »Regierungskritiker« beteiligt haben. Insgesamt neun mutmaßliche Geheimagenten müssen sich in diesem Zusammenhang vor der US-Justiz verantworten. Bei der als »Fuchsjagd« bezeichneten internationalen chinesischen Antikorruptionskampagne sollen Flüchtige zurück nach China gebracht und vor Gericht gestellt werden. (AFP/jW)