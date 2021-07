Präsident Xi Jinping zu Besuch in Tibet

Beijing. Mehr als drei Jahrzehnte nach dem letzten Besuch eines chinesischen Staatschefs in Tibet ist Präsident Xi Jinping überraschend in das Autonome Gebiet gereist. Der staatliche Fernsehsender CCTV zeigte am Freitag, wie Xi beim Verlassen seines Flugzeugs am Flughafen von Nyingchi eine Menschenmenge mit chinesischen Flaggen und traditioneller tibetischer Kleidung begrüßte. Demnach war der Staatschef bereits am Mittwoch in Tibet angekommen, ohne dass dies offiziell angekündigt worden war. Nach der Begrüßung ging Xi zur Nyang-Brücke, um sich über den Umwelt- und Naturschutz am Yarlung-Tsangpo-Fluss zu informieren, wie CCTV berichtete. Zudem schaute er sich mehrere Infrastrukturprojekte in der Region an. Örtliche Vertreter der Kommunistischen Partei forderte Xi auf, das »Fundament der patriotischen und antiseparatistischen« Erziehung in Tibet zu festigen. (AFP/jW)