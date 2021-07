Bosch plant weitere Arbeitsplatzvernichtung

Stuttgart. Der weltgrößte Auto­zulieferer Bosch plant am badischen Standort Bühl/Bühlertal die Streichung von rund 700 Vollzeitstellen. Die »Wettbewerbsfähigkeit« in einem hart umkämpften Marktumfeld müsse verbessert werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. In dem Werk sind 3.800 Personen beschäftigt. Die Arbeitsplätze sollen bis Ende 2025 »sozialverträglich« abgebaut werden. Betriebsbedingte Kündigungen seien bis dahin ausgeschlossen. Heftige Kritik kam von der IG Metall. Ein Gewerkschaftssprecher sagte, die Stimmung in der Belegschaft sei am Boden. Sie habe über Jahre tarifliche Zugeständnisse gemacht. (dpa/jW)