Wer kontrolliert wen?

imago images/Cavan Images Wie ein Lachs, der stromaufwärts an seinen Geburtsort zurückschwimmt, kehrt die Weltgeschichte zu ihrem Anfang zurück

In der Volksrepublik sind sie fast ausgerottet, die Spatzen pfeifen es dennoch von den Dächern: ­China wird die neue Weltmacht. Auch in der Philosophie wird der Gedanke immer öfter verhandelt. Das neueste, die deutschen Feuilletonspalten durchrauschende Beispiel dafür ist Moritz Rudolphs Essay »Der Weltgeist als Lachs. Geschichtsphilosophische Implikationen des chinesischen Aufstiegs«.

Hegel hatte mit Blick auf die Entwicklung der menschlichen Zivilisationen die Theorie vertreten, die Weltgeschichte »gehe« von Osten nach Westen, d. h. es gebe eine Höherentwicklung der Zivilisationen von den Anfängen in China und Indien über das Perserreich, das antike Griechenland und Rom bis hin zum neuzeitlichen (West-)Europa. Rudolph ergänzt: Die Erde ist rund, wenn der »Weltgeist« weit genug nach Westen gehe, komme er irgendwann wieder im Osten, in China an. Damit gelange die Weltgeschichte an ihren Anfang zurück – wie ein Lachs, der zum Laichen an seinen Geburtsort zurückschwimmt.

Allerdings wendet der junge Autor Hegels fortschrittsoptimistisches Modell im Sinne des späten, dezidiert antikommunistischen Max Horkheimer ins Negative. Die weltweite Führungsposition, die China bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI) mittlerweile einnimmt, ist für Rudolph Anlass, um wie der Mitbegründer der Kritischen Theorie vor einer »verwalteten Welt« zu warnen. Es drohe eine Verselbständigung der KI und in der Folge die »stabile Barbarei des Apparats, eine Welt, in der jedes Detail unseres Lebens geregelt ist und alle Subjektivität in geschaffener, aber dennoch unverfügbarer Objektivität verschwindet«. Den Kommunismus erkennt Rudolph angesichts der Klimakrise und der zerstörerischen Kräfte des Kapitalismus als eine Notwendigkeit an, doch formuliert er auch dies als Kritik: Anstelle eines »Freiheitstraums« entstehe »das größte Sicherheitsprojekt der Geschichte«, in dem es nicht mehr um ein schönes Leben geht, sondern darum, überhaupt eines zu haben. Auch der Staat verschwinde dann – allerdings nur, weil in einer Welt der »Friedhofsruhe« der menschliche Wille keine Rolle mehr spiele.

Leider kennt man diese Schauergeschichte schon zur Genüge und nicht nur ist der Topos der sich verselbstständigenden KI bereits in der Popkultur – der Terminator und die Matrix lassen grüßen – behandelt, sondern auch in der Philosophie breit diskutiert worden. Rudolph, der auf die Forschungen zu Risiken und Potential der KI nicht eingeht, kommt knapp 30 Jahre zu spät, um hier Originalität beanspruchen zu können. Was ­China betrifft, so stechen vor allem die fehlenden Kenntnisse des so munter geschichtsmutmaßenden Autors ins Auge. Aus dem chinesischen Diskurs rezipiert er mit Zhao Tingyangs »Alles unter dem Himmel« nur ein einziges Buch. Von Hegel, Horkheimer und Einführungsbüchern wie Fabian Heubels »Chinesische Gegenwartsphilosophie zur Einführung« abgesehen, sind seine Hauptquellen Zeitungsartikel, und da wird dann von Theo Sommer über Herfried Münkler alles mit- und für bare Münze genommen, was über die Volksrepublik so geschrieben wird.

Man denke sich, jemand schriebe über die welthistorische Rolle der USA, ohne ein einziges Wort Englisch zu können, hätte nur ein einziges amerikanisches Buch gelesen und kennte ansonsten nur eine Handvoll Sekundärliteratur. Doch dass man von dem, worüber man urteilt, auch etwas verstehen sollte, ist eben eine Anforderung, die man sich hierzulande nur in bezug auf die eigene Tradition gerne gefallen lässt. Die Vorgehensweise verblüfft aber bei jemandem, der sich in die Tradition der Kritischen Theorie stellen will, deren Größe doch immerhin darin bestand, sich selbst noch als Teil des »Verblendungszusammenhangs« und daher um die Notwendigkeit von Ideologiekritik zu wissen. Im Falle Chinas wäre es etwa das mindeste an kritischer Reflexion, ein solch ausgezeichnetes Werk wie das im Meiner-Verlag erschienene »China liegt nah« von Hermes Spiegel zu beachten, das untersucht, wie problematisch selbst das Urteil einiger der berühmtesten westlichen Sinologen ist.

Zwar gilt es in der Tat zu bedenken, welche neuartigen Probleme durch die spezifische wirtschaftliche Mischform der Volksrepublik entstehen. Aber die innere Verfasstheit Chinas oder gar die Widersprüche des riesigen Landes kommen leider überhaupt nicht zur Sprache. Auch ein Vergleich mit den USA findet kaum statt. Dabei ist hier die Gefahr einer sich verselbstständigenden KI vermutlich weitaus größer, und zwar gerade weil so gefährliche Datensammler wie »Clearview AI« fast völlig unbekannt sind und unklar ist, wer sie kontrolliert. Zur Kenntnis zu nehmen, dass dagegen etwa das »Social Credit System« in China ungleich transparenter ist, öffentlich diskutiert wird und einige von dessen Pilotprojekten nach öffentlicher Kritik eingestampft wurden, würde viele Befürchtungen relativieren. So aber bleibt China für Rudolph eine bloße Projektionsfläche und sein Buch lässt sich auch als Ausdruck der Angst lesen, man selbst könne so behandelt werden, wie man in der Regel mit ­China verfährt.