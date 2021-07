Tarifabschluss für Brauer in Hessen und RLP

Stuttgart. Beim Verhandlungstermin am 8. Juli 2021 in Wiesbaden erzielte die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) nach einem langen und schwierigen Verhandlungstag ein Tarifergebnis für die rund 2.500 Brauereibeschäftigten in Hessen und Rheinland-Pfalz, teilte sie am vergangenen Mittwoch mit. Die Beschäftigten erhalten eine Coronaprämie von insgesamt 750 Euro und 2,4 Prozent mehr Geld. »Die Beschäftigten haben in den zurückliegenden Monaten bedingt durch die Coronapandemie unter deutlich erschwerten Arbeitsbedingungen arbeiten müssen und erhalten daher eine Coronaprämie«, wird Uwe Hildebrandt, NGG-Landesbezirksvorsitzender und Verhandlungsführer in der aktuellen Tarifrunde, in der Mitteilung zitiert. »Darüber hinaus steigen die Entgelte und Ausbildungsvergütungen zum 1. Mai 2022 um 2,4 Prozent«, so Hildebrandt weiter. (jW)