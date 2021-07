Verdi fordert Arbeitskontrollen

Zoll Unter Verdacht: Bosse beordern ihre beschäftigten Lkw-Fahrer oft mit Dumpinglöhnen auf die Piste

Die Branche der Speditions-, Logistik- und Transportunternehmen ist im Visier. Der Zoll, konkret: die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, führte am vergangenen Freitag Schwerpunktkontrollen durch. Verdi ging, wie in der Vergangenheit auch, von zahlreichen Verstößen gegen das Mindestlohngesetz, von Sozialversicherungsbetrug und Scheinselbständigkeit aus. Auch wenn am Montag noch keine Auswertung vorlag, betonte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Andrea Kocsis folgendes: »Solche Verstöße sind ein Skandal für die Betroffenen und die Branche, und sie sind nicht neu«, wird sie in einer Mitteilung von Freitag abend zitiert.

Damit es gar nicht erst so weit komme, würden dringend mehr präventive Maßnahmen benötigt, zum Beispiel verdachtsunabhängige Kontrollen im Streifendienst und mehr Personal beim Zoll, um die Kontrollen durchzuführen und die Nachunternehmerhaftung durchzusetzen. »Die immer wieder aufgedeckten Verstöße verdeutlichen, wie elementar die Einführung einer Lizenzpflicht auch für Paketdienstleister ist«, so Kocsis weiter.

Bislang unterliegen nur Briefdienstleister der Lizenzpflicht, Paketdienstleister lediglich einer Anzeigepflicht bei der Bundesnetzagentur. Die Gewerkschafter fordern eindringlich, diese Lizenzpflicht auf die Paketdienste auszuweiten. Dies schütze Kundinnen und Kunden, die sogenannte Wettbewerbsstruktur und nicht zuletzt die Beschäftigten, erhofft sich Verdi.

Die Leidtragenden von ausufernder Leiharbeit und Sozialdumping der Subunternehmen sind eben die zahlreichen Beschäftigten bzw. Soloselbständigen. Deshalb fordert Verdi deutlich mehr Eigenbeschäftigung in der Branche. Kocsis: »Die Unternehmen müssen ihrer Verantwortung gerecht werden und die Menschen, die für sie arbeiten, direkt bei sich einstellen. Auch der Gesetzgeber ist hier in der Pflicht, derartigen Unternehmenspraktiken endlich einen Riegel vorzuschieben.« (jW)