Beschäftigte bei Vitesco streikbereit

Frankfurt am Main. Im Tarifkonflikt um einen Sozialtarifvertrag für die Beschäftigten der Continental-Tochter Vitesco Technologies im hessischen Bebra und im Thüringer Mühlhausen deutet vieles auf eine Konfliktverschärfung hin. Fünf Verhandlungsrunden mit der Gegenseite blieben bislang ergebnislos. Deshalb hatte die IG Metall (IGM) ihre Mitglieder zur Urabstimmung aufgerufen. Demnach votierten 91,7 Prozent der Mitglieder an den Betriebsstätten Bebra und Mühlhausen für die Möglichkeit des unbefristeten Streiks, teilte die IGM im Bezirk Mitte am vergangenen Freitag mit. Eine weitere Verhandlungsrunde mit Beginn am 21. Juli wurde bereits vereinbart. Bis dahin werde nach IGM-Angaben der Beginn des Arbeitskampfes ausgesetzt. (jW)