Nachschlag: Mandela rotiert im Grab

Lyu Tianran/XinHua/dpa Zu Ehren des Revolutionärs: Südafrika beging am Sonntag den Mandela Day (Kapstadt, 18.7.2021)

Am Sonntag beging Südafrika zum Geburtstag seines Revolutionärs unter dem Motto »Gesetz, Rechtsstaatlichkeit und Essen für alle« den Mandela Day. Nelson Mandela würde sicher im Grabe rotieren, schaute er sich die Arte-­Doku »Ein Land als Beute« an, in der der Ausverkauf des Landes durch seinen Parteifreund Jacob Zuma dargestellt wird – trat der Kleptokrat Zuma besonders den Teil »Gesetz, Rechtsstaatlichkeit« systematisch mit Füßen. Im Zuge dessen kürzlicher Inhaftierung erlebt das Land die größte Welle der Gewalt seit Ende der Apartheid. Wurden in den 90ern unter Schweiß, Blut und Tränen politische Freiheiten erkämpft, zogen bald Heuschrecken über das Land. Zu diesen gehören die drei indischen Gupta-­Brüder, die sich über Jahre hinweg an den Geldtöpfen des Landes bedienten. Zumas Sohn Duduzane wurde Direktor von sechs Gupta-Firmen. Die hervorragend gemachte Doku ist ein Lehrstück über Filz und Klüngel, über transkontinentale Korruption in der globalisierten Welt. (jr)