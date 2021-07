imago images/Achille Abboud Wenigstens eine tritt nicht mehr an: Angela Merkel (Bundeskanzlerin)

Wer wird die nächste Bundeskanzlerin oder der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland? Sie tritt jedenfalls nicht mehr an: die seit 2005 ununterbrochen regierende Angela Merkel. Ihr widmen Stephan Detjen und Tom Schimmeck ihren Podcast »›Merkel-Jahre‹ – Der unwahrscheinliche Weg der Angela M.« (DLF 2021; 1/6 und 2/6 Di., 19.15 Uhr, DLF). Ein weiteres interessantes Porträt läuft anschließend mit Ursula Krechels »Die Pionierin der Sexualwissenschaft, Charlotte Wolff, bittet um die Hand« (DLF 2014; Di., 20.10 Uhr, DLF).

Um das Individuum in einer medial vermittelten Umwelt geht es in »Streitmächte: Zur Einführung in die Kritik der Kulturindustrie« (Mi., 17 Uhr, Corax). Eine Paarbeziehung im Stillstand zeigt Bettie I. Alfreds Hörspiel »Das Leben – ein Fest« (Eigenproduktion 2018; Mi., 19 Uhr, WDR 3). Im Dialogstück ist die Autorin gemeinsam mit Christoph Theussl zu hören. Um den mutmaßlichen Suizid einer jungen Frau dreht sich Friedrich Anis Krimi »Der namenlose Tag« (BR 2020; Teil 1/2 Mi., 20 Uhr, Bayern 2). Der Vater der Toten stößt neue Ermittlungen an.

Auf das Gebiet bassgetränkter Musik entführt die Sendung »Back to the Basics« (Do., 20 Uhr, Byte FM) von Marcus Maack. Bei Udo Moll geht es ab auf eine Klangkunsttour durch die Spielhöllen Nippons: »Otaku Nation« (DLF Kultur/SWR 2020; Fr., 0 Uhr, DLF Kultur). Der somalischen Leichtathletin Samia Yusuf Omar, die 2012 auf ihrer Flucht nach Europa im Mittelmeer starb, ist Giuseppe Catozzellas »Sag nicht, dass du Angst hast« (SRF 2018; Fr., 20 Uhr, SRF 1) gewidmet. Die Hörspielbearbeitung der Buchvorlage hat unter anderem Feridun Zaimoglu übernommen. Um Filmkunst in der DDR kümmert sich Beate Schönfeldts »Filmemachen um jeden Preis? Eine Lange Nacht über die DDR-Regisseurinnen Petra Tschörtner, Gabriele Denecke und Helke Misselwitz« (DKultur/DLF 2015; Sa., 0 Uhr, DLF Kultur, Wdh. 23 Uhr, DLF).

Mit einer prominenten SPD-Politikerin, die vor 20 Jahren starb, beschäftigt sich die von Michael Groth vorgestellte Sendung »Aus den Archiven: Prominente zu Gast – Regine Hildebrandt (1941–2001) diskutiert mit Berliner Schülern« (RIAS Berlin 1993; Sa., 5 Uhr, DLF Kultur). Ein Literaturfeature steuert Helmut Baldauf, Redakteur beim ehemaligen Rundfunk der DDR, bei: »Landschaften der Anna Seghers« (Rundfunk der DDR 1986; Sa., 9 Uhr, MDR Kultur). Abends kommt die »Antifa-Info« (FSK 2021; Sa., 19.30 Uhr, FSK) und aus der Schweiz die Premiere der Hörspielbearbeitung von W. G. Sebalds »Il Ritorno in ­Patria« (SRF/ORF 2021; Ursendung Sa., 20 Uhr, SRF 2 Kultur) – letztes Kapitel seines 1990 erschienenen Prosabandes »Schwindel. Gefühle«. Der vor kurzem gestorbenen Friederike Mayröcker zu Ehren sendet der DLF »Nada. Nichts« (SDR 1991; Sa., 20 Uhr, DLF). Angesichts der gravierenden Wetterereignisse findet die Klimasendung »17 Grad« (FSK 2021; So., 11 Uhr, FSK) vielleicht weitere Hörerinnen und Hörer.

Auf ins alte Westberlin. Dem hat Ronald Steckel mit »Traumstadt. Ein Versuch über Berlin« (SFB 1984; So., 14 Uhr, RBB Kultur) ein eigenes Stück gewidmet. Selbstbestimmtes Leben mit Trisomie 21 zeigt Anja Kempe in »Das blöde Down-Syndrom – Bilanz und Pläne eines Paares« (SWR 2018; So., 14 Uhr, SWR 2). Sehr empfehlenswert ist die Adaption von Klaus Manns Novelle »Vergittertes Fenster« (BR 2020; So., 15 Uhr, Wdh. Mo., 20 Uhr, Bayern 2) über König Ludwig II. von Bayern. Gleiches gilt für Denis Diderots »Merkwürdiges Beispiel einer weiblichen Rache« (Rundfunk der DDR 1973; So., 17 Uhr, SR 2 Kulturradio).