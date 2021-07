Eine Affenliebe

lavek Ruta/ZUMA Wire/imago images Der Schimpanse im Spiegel: Kann er wirklich denken? Oder wird er nur von seiner Fressgier gesteuert?

Tom Coraghessan Boyle, der kalifornische Romancier, der sich in die Herzen einer wachsenden, vorwiegend jungen Leserschaft eingeschrieben hat, liebt es, Menschen in ausweglose Situationen zu stürzen, in denen sie nicht gewinnen, nur versagen können. Dazu denkt er sich ziemlich coole Settings aus. Solche mit gesellschaftspolitischem Hintergrund, zum Beispiel die Flüchtlingsproblematik USA/Mexiko (»América«, 1998) oder die Umwelt- und Klimakrise (»Freund der Erde«, 2000). Es hat immer was mit Natur zu tun, oft auch mit Pionieren in ihrer Zeit. Der Afrikaforscher und Entdecker Mungo Park im Debütroman »Wassermusik« (1982) ist eine solche Figur, der Sexualforscher Alfred C. Kinsey in »Dr. Sex« (2004) oder der LSD-Guru Timothy Leary in »Das Licht« (2019).

Fast jedes zweite Jahr kommt ein neuer Roman raus, von den Fans sehnlichst erwartet. Sie lesen, wenn sie können, seine Werke im Original, womit sie sich die Frage ersparen, ob sich das aktuelle Buch auch so zäh und gleichzeitig geschwätzig und kolportagehaft lesen wird wie die Übersetzung, die inzwischen vor der englischen Ausgabe erscheint. Ein produktiver Autor, ein Vielschreiber, der immer dieselbe Masche bedient? Ist etwas dran an dem Verdacht?

Im neuen Roman »Sprich mit mir« geht es um einen Schimpansen, der aus seinem Habitat herausgerissen wurde und von Menschen aufgezogen wird. Boyle, der für seine fiktiven Geschichten bevorzugt Sachthemen aufgreift, spinnt Theorien der Verhaltensforschung weiter – die Namen Konrad Lorenz und Jane Goodall, Noam Chomsky als Widerpart, fallen – vor allem die Forschungsfragen von Roger Fouts, der die Kommunikationsfähigkeit von Schimpansen erforscht. Wie nah sind uns diese Tiere? Verweisen sie auf unsere Vorfahren? Sind sie wirklich intelligent oder nur dressierbar? Können sie denken, sprechen, fühlen genauso wie wir?

Während das Affenkind seine erstaunlichen kognitiven Fähigkeiten entwickelt, bahnt sich unter den Menschen, die mit ihm zu tun haben, das eigentliche Drama an. Guy Schermenbaum, ein junger Professor, erforscht auf einer Ranch in Kalifornien den Spracherwerb von Menschenaffen. Als ihn die schüchterne Pädagogikstudentin Aimee in einer TV-Game-Show mit seinem Versuchstier Sam »gebärden« sieht, ist sie sofort elektrisiert. Bald gehört sie zu Guys Team, und bald beginnt sie mit Guy eine Affäre. Aber ihre eigentliche Liebe ist Sam. Der ist verspielt und lebhaft wie ein Vierjähriger, trägt Latzhose mit Windeln und ist verrückt nach Aimee, nach Eis, Pizza und Cheeseburgern, verschmäht aber auch ein Glas Weißwein nicht. Er braucht ständige Aufsicht, damit er kein Unheil anrichtet, denn er wird zunehmend kräftiger.

Boyle erzählt all das recht flott weg, die Hälfte des Romans geht mit der Exposition drauf, der Beschreibung des Versuchsaufbaus. Die Protagonisten stehen exemplarisch für drei Arten des Umgangs mit dem Affen: Der wissenschaftlich kalte Prof. Moncrief, Guys Chef, sieht in ihm nur ein Objekt zur kommerziellen Verwertung, Guy will ihn zum Aufbau seiner Karriere nutzen und Aimee, die Tierliebende, erspürt in Sam ein potentiell menschliches Wesen und schläft jede Nacht mit ihm in einem Bett. Wieviel Mensch steckt im Affen und wieviel Affe im Menschen? Mit diesen Fragen spielt Boyle und lässt seine Leser im Zweifel darüber, was er selbst glaubt oder was er seine Leser glauben machen will.

Erst in der Mitte des Buches nimmt die Geschichte Fahrt auf. Moncrief holt Sam zurück in seine Affenfarm im eisigen Iowa, die Forschung wird abgebrochen, es gibt keine Fördergelder mehr, Sam wird als Versuchstier im Labor landen. Zunächst jedoch steckt er in einem Käfig. Die anderen lieblos zusammengepferchten Affen sind für ihn nur »schwarze Käfer«, denn er glaubt, er sei ein Mensch. Kann Sam seinem Schicksal entfliehen? Wird ihn Aimee befreien? Was wird aus der Hoffnung, in Schimpansen, den nächsten Verwandten des Menschen, menschenähnliche Fähigkeiten zu entdecken oder zu entwickeln?

Der Roman alterniert zwischen drei Erzählperspektiven, der von Guy, von Aimee und – ja, das traut sich Boyle – der von Sam. Kann sich der Autor in einen Affen hineinversetzen? Wohl kaum. Aber er versucht es, verwendet eine stakkatohafte, einfache Sprache, die Sams Gefühle betont: Angst, Schmerz, Kälte. Als später noch eine Trailerpark-Managerin in Arizona als Erzählerin hinzukommt, gerät alles durcheinander, die Erzählperspektiven, die Ereignisse und die Geschichte selbst. Kann Sam wirklich denken? Oder wird er nur von seiner Fressgier und der Aussicht auf Belohnung gesteuert? Interessanter wäre es zu ergründen, warum seine menschliche Begleiterin Aimee daran glaubt, dass er eine »Person« sei. Sie ist die eigentlich tragische Figur des Romans, die sich mit ihrer »Affenliebe« gegen den gesellschaftlich sanktionierten Missbrauch von Tieren stellt. Doch um die Notwendigkeit eines »menschlichen« Umgangs mit Tieren zu begründen, braucht es keine Vermenschlichung der Tiere.