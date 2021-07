Pakistan: 28 Arbeiter bei Busunfall getötet

Islamabad. Beim Zusammenstoß eines Reisebusses mit einem Lastwagen in Zentralpakistan sind mindestens 28 Menschen ums Leben gekommen, teilte die lokale Polizei am Montag mit. Rund 40 weitere seien verletzt worden. Bei den Opfern handelte es sich vor allem um Arbeiter aus der Industriestadt Sialkot in der Provinz Punjab. Ermittlungen zur Unfallursache seien noch im Gange, sagten Vertreter der Polizei weiter. (dpa/jW)