Nepal: Premier in Parlament bestätigt

Kathmandu. Das Parlament in Nepal hat dem neuernannten Ministerpräsidenten Sher Bahadur Deuba sein Vertrauen ausgesprochen. Für den 75 Jahre alten Sozialdemokraten stimmten am späten Sonntag abend 165 von 249 anwesenden Abgeordneten. Das Oberste Gericht Nepals hatte vergangene Woche die Präsidentin des Landes, Bidya Devi Bhandari, aufgefordert, Deuba zum Ministerpräsidenten zu ernennen. Der bisherige Regierungschef Khadga Prasad Sharma Oli hatte in den vergangenen Monaten zweimal das Parlament auflösen lassen. (dpa/jW)