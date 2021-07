Südafrika: Prozess gegen Zuma fortgesetzt

Pietermaritzburg. Nach den gewaltsamen Ausschreitungen in Südafrika ist der Korruptionsprozess gegen Expräsident Jacob Zuma am Montag fortgesetzt worden. Obwohl der Prozess online abgehalten wurde, um erneute gewaltsame Proteste von Anhängern des 79jährigen zu verhindern, gab es vor dem Gerichtshof in Pietermaritzburg starke Sicherheitsvorkehrungen. Bewaffnete Polizisten und Soldaten riegelten das Gebiet um das Gerichtsgebäude in der Hauptstadt von Zumas Heimatprovinz KwaZulu-Natal ab. Zuma muss sich wegen Betrugs, Bestechung und Erpressung vor Gericht verantworten. (AFP/jW)