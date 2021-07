Zypern: Randale von Impfgegnern

Nikosia. Eine Demonstration gegen Coronamaßnahmen und -impfungen ist am Sonntag abend auf Zypern eskaliert. Eine wütende Gruppe drang in die Räume des zyprischen Fernsehsenders Sigma ein und zerstörte das Mobiliar. Vor dem Medienhaus wurden Autos der Mitarbeiter des Senders angezündet, es flogen Steine und Brandsätze, mindestens zwölf Polizisten wurden verletzt, wie zyprische Medien am Montag berichteten. Rund 2.000 Demonstranten waren am Nachmittag zunächst vor den Präsidialpalast in Nikosia gezogen. (dpa/jW)