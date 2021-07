Nigeria: Erstmals Kampfjet abgeschossen

Abuja. Ein nigerianisches Kampfflugzug vom Typ »Alpha-Jet« ist nach heftigem Beschuss durch bewaffnete Gruppen im Nordwesten des Landes abgestürzt. Das gab die Luftwaffe des westafrikanischen Landes am Montag bekannt. Es ist das erste Mal überhaupt, dass in der Region aktive bewaffnete Gruppen einen Militärjet abschossen. Der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz aus dem abstürzenden Flugzeug katapultieren und trotz heftigen Gewehrfeuers unverletzt in Sicherheit bringen. Boko Haram sowie die Splittergruppe ISWAP, der westafrikanische Ableger des »Islamischen Staats« (IS), sind seit Jahren im Nordwesten Nigerias aktiv. Dort sind aber auch von der Regierung als »Banditen« bezeichnete kriminelle Gruppen unterwegs, die sich auf Lösegelderpressung durch die massenhafte Entführung von Schülerinnen und Schülern spezialisiert haben. (dpa/jW)