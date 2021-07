Verzweifelte Unsicherheit

Falk Wenzel »Ja, selbst die Hässlichste, gegebnen Falles, / Zög’ ich der Schönen vor, die zuviel denkt.« – Molière, »Die Schule der Frauen«

Arnolphe ist mit sich zufrieden. Sein Plan scheint perfekt: Er steckte die vierjährige, arme Agnes ins Kloster und ließ sie dort dreizehn Jahre nach seinen Maßgaben erziehen. Nun meint er, die perfekte, abhängige Braut in die Hände zu bekommen. Sittsam soll sie sein, fleißig in Dingen des Haushalts und vor allem: unermesslich dumm. Nur so glaubt Arnolphe sich sicher vor dem Schicksal anderer Ehemänner, nämlich betrogen und lächerlich zu werden.

Der Stoff mag auf den ersten Blick veraltet wirken. Arnolphes Frauenbild wird kaum mehr so offen vertreten werden können wie Molières Figur es völlig unbefangen tut. Aber zugleich liebt Arnolphe, wenn auch auf seine verquere Weise; und leider kann Liebe besitzergreifend sein. Nicht zuletzt kommen manche Liebende auf die Idee, das widerspenstige Objekt ihres Begehrens derart umzuformen, dass es ihren Idealvorstellungen entspricht. Es ist nicht bekannt, ob das jemals gelungen ist – »Die Schule der Frauen« von Molière jedenfalls führt zu einer Abschlussprüfung ganz anderer Art.

Sogar für den Fall, dass die Moral versagt, hat Arnolphe vorgesorgt. Er hält Agnes in einem Haus verschlossen, betreut von einem ebenfalls nach dem Kriterium der Dummheit ausgesuchten Dienerpaar (was zu Verwicklungen führt, die meist zum Schaden Arnolphes ausschlagen). Pläne jedoch entfalten ihre Tücken. Das erfährt Arnolphe nach kurzer Abwesenheit. Unterdessen ist der junge Mann Horace aufgetaucht, und die unerfahrene Agnes hat sich sogleich in ihn verliebt. Arnolphe muss fürchten, sogar schon vor der Heirat betrogen worden zu sein.

Nun folgt Plan auf Gegenplan, begünstigt dadurch, dass Horace Arnolphe kennenlernt, ohne zu wissen, dass dieser angeblich wohlmeinende Freund identisch mit dem grässlichen Alten ist, dem sich die Geliebte zu entziehen versucht. So erzählt Horace dem Älteren von allen Fortschritten und Rückschlägen seiner Liebesbemühungen und berät mit ihm die weiteren Schritte. Arnolphe hört zähneknirschend zu und geht dem Nebenbuhler allein deshalb nicht an die Gurgel, weil es für ihn vorteilhaft ist, über dessen Absichten unterrichtet zu sein. Doch alle Intrigen gehen auf vertrackte Weise zugunsten des Horace aus. Die beste Taktik nützt in der Liebe nichts, wo sie auf kein Gefühl bauen kann.

Das Puppentheater Halle führt das Stück auf einer Freilichtbühne in der Moritzburg mit nur drei Personen auf. Masken ermöglichen es, mit einem Schauspieler mehrere Rollen zu besetzen. Puppentheater, Masken: Das heißt in diesem Fall, überlebensgroße, leicht stilisierte Menschengesichter vor sich herzutragen. Die Unterkiefer der Puppen sind klappbar, das deutet Sprechen an. Von Agnes gibt es zudem eine Puppe, mit einem Gestell, in das die Schauspielerin Luise Friederike Hennig für Situationen eingeschlossen werden kann, in denen sie ganz unter Arnolphes Kontrolle steht. Sobald die soziale Kontrolle wegfällt und die Figuren »offen« sprechen, geschieht das ohne Maske und Puppe.

Es stellt sich allerdings die Frage, ob, wenn wir über unsere Gefühle sprechen, wir das wirklich so ganz individuell tun und nicht etwa noch im Privatesten Konventionen folgen, wie über Gefühle zu sprechen sei. Oder ob nicht für ein Maskentheater eine Möglichkeit gerade darin liegt, das Spiel mit der Maske zum Träger des Ausdrucks zu machen. In Ralf Meyers Inszenierung jedenfalls sind die Masken der Kunstgriff, den Wechsel zwischen öffentlicher Repräsentation und privatem Ausdruck zu markieren. Das funktioniert über weite Strecken sehr gut.

Arnolphe aber trägt nie Maske. Das überrascht, denn er ist es ja, der sich erfolgreich gegenüber Horace verstellt; und fast noch größer als seine Angst, von der Geliebten betrogen zu werden, ist die, in der Öffentlichkeit als ­Betrogener verlacht zu werden. Man kann sich andere Möglichkeiten denken, diese Figur auf die Bühne zu bringen: etwa den Umschwung von absoluter Sicherheit zu Beginn zu wachsender Verzweiflung herauszustellen. Regisseur Ralf Meyer aber hat sich dafür entschieden, Arnolphe als die emotionale Zentralgestalt des Stückes zu zeigen, die er tatsächlich ist. Sebastian Fortak hebt von Anfang an die verzweifelte Unsicherheit des Kontrollfanatikers hervor. Arnolphe wird nicht erst seinen Ruf verlieren, er hat bereits keinen mehr. Der von ihm geschaffenen Agnes ist er in jedem Belang unterlegen, ausgenommen die ökonomische und juristische Verfügungsgewalt, die freilich entscheidend werden kann. Als Zuschauer finden wir von dem, was er sagt, fast nichts mehr richtig – trotzdem erzeugt sein Scheitern Mitgefühl. Er ist, zur Irritation schon von Molières Uraufführungspublikum, ein komisch-tragischer Held, und so bringt Meyer ihn auch auf die Bühne.

Diese Subjektivierung geht nicht in jeder Szene auf; man fragt sich, weshalb Horace (Simon Buchegger) seinem vorgeblichen Freund, dessen Hassgefühle immer wieder durchbrechen, so lange naiv vertraut. Doch arbeitet Meyer die dramatische Fabel klar heraus; kein geringes Verdienst in Zeiten, in denen viele Regisseure durch willkürliche Einzelideen ihre Karriere zu befördern trachten. In Halle aber geht es um das Werk, um die Klarheit der Handlungsführung und um die Verschränkung von Komischem und Ernst. Poetisch eindrucksvoll geraten dabei die »öffentlichen«, stärker stilisierten Szenen, die durchs Spiel mit den Masken bestimmt sind.