Die französische Anthropologin Nastassja Martin wurde während einer Forschungsreise ins nordöstliche Russland von einem Bären attackiert. Dass sie – schwerverwundet – überlebt hat, ist auch ein Glücksfall für die Literatur. Denn auf Basis ihrer Tagebucheinträge verfasste sie eine kurze autobiographische Erzählung, die in mancherlei Hinsicht außergewöhnlich ist. Martin schildert die eigentlichen Ereignisse – ihr Zusammentreffen mit dem wilden Tier, das Ringen, die Befreiung, ihre Rettung – zunächst nur knapp. Die äußeren Geschehnisse, dabei wird es bleiben, spielen nur eine untergeordnete Rolle. In ihrer Wahrnehmung besteht die Welt aus Mysterien, Symbolen und Zeichen. Den Akt des Kampfes mit dem Ungetüm erinnert sie mal als »Kuss des Bären«, mal als eine Art Vergewaltigung, als einen Vorgang des In-sie-Eindringens. Oder in ihren, häufig poetischen, selten kitschigen Worten, kommen ihr Bilder ins Gedächtnis »an meinen krachenden Kiefer, meinen krachenden Schädel, an die Dunkelheit, die in seinem Maul herrscht«. Die Begegnung mit der Wildnis habe nicht nur für einen kurzen Augenblick stattgefunden, sondern, so Martin, sie sei in diesem Augenblick mit dem Tier eins geworden. Der Bär habe ihr etwas »zwischen den Zähnen anvertraut«.

Dem nachzuspüren reist sie unmittelbar nach ihrer Genesung wieder zurück in die asiatische Steppe. Die einheimischen Ewenen, bei denen sie Freunde gefunden hat, nennen sie eine »Miedka«; eine, die »vom Bären gezeichnet ist«. Während diese Miedka den Krankenhausaufenthalt mit all seinen Komplikationen, vom Befall mit Krankenhausbakterien bis hin zu mehrfachen Operationen als »Besetzung« ihres Körpers und als ungeheure Tortur schildert, an der sie den Ärzten die Schuld gibt, fehlt jede Form des Vorwurfs oder gar des Rachegelüstes gegenüber dem Bären. Die Anthropologin Martin ist kein Kapitän Ahab.

Ein wenig nervtötend ist allerdings die penetrante Romantisierung der Natur. Etwa wenn Martin gegen den Rat ihrer Ärzte das Krankenhaus verlässt und trotz dringenden Tuberkuloseverdachts mit der Bahn durchs halbe Land zu ihrer Mutter fährt, nur weil jene die Planeten befragt und sie für gesund erklärt hat. Auch dass die Ich-Erzählerin bei einer Rentierschlachtung in Tränen ausbricht, zeugt von einem sehr wunderlichen Verständnis des Lebens der Nomaden und Jäger, die sie auf ihren anthropologischen Studienreisen besucht.

Zuweilen schleicht sich auch ein egozentrischer Weltschmerz in ihre Schilderungen: »Mein Problem ist, dass mein Problem nicht nur mit mir zu tun hat. Dass die Melancholie, die sich in meinen Körper drückt, von der Welt kommt.« Gegen die Gefühlsduselei steht aber eine ungeheuer kraftvolle Sprache. Jeder Satz ist eine Verknappung, als sei er unter fortwährendem Schmerz herausgepresst worden. Etwa die Schilderung des Niedergangs der russischen Region Kamtschatka nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion: »Eines Tages ist das Licht ausgegangen, und die Geister sind wieder gekommen.« Die Geister, das sind die alten Kulte, die archaische Lebensweise, aber auch die Armut. Und so ist »An das Wilde glauben« auch eine Einführung in das schamanisch-mystische Denken der Ewenen und eine intensive Reflexion des Verhältnisses zwischen Mensch und Natur.