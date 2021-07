Israel: Anstieg bei Coronaneuinfektionen

Tel Aviv. Die Zahl der innerhalb eines Tages gemeldeten Coronaneuinfektionen in Israel hat erstmals seit vier Monaten wieder die 1.000er-Marke überschritten. Das Gesundheitsministerium teilte am Sonnabend mit, binnen 24 Stunden seien 1.118 neue Fälle registriert worden. Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett hatte bei einer Beratung am Freitag gesagt, die Delta-Variante sorge für einen weltweiten Anstieg der Coronafälle, auch in Ländern mit einer hohen Impfquote wie Israel. (dpa/jW)