Frankreich: Demos gegen Coronapolitik

Paris. Mehr als 100.000 Menschen haben in Frankreich gegen die jüngste Verschärfung der Coronaauflagen demonstriert. Nach Angaben des Innenministeriums in Paris fanden am Sonnabend landesweit 136 solcher Proteste statt, an denen insgesamt rund 114.000 Menschen teilnahmen. Bei der größten Demonstration in der Hauptstadt ertönten Rufe nach dem Rücktritt von Präsident Emmanuel Macron. Die Demonstrierenden kritisierten unter anderem die Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegekräfte sowie den Gesundheitspass, der ab August Voraussetzung für eine Reihe von Aktivitäten sein soll. (AFP/jW)