Syrien: Assad tritt vierte Amtszeit an

Damaskus. In Syrien hat der wiedergewählte Staatschef Baschar Al-Assad am Sonnabend seine vierte Amtszeit angetreten. Vor 600 Gästen legte der 55jährige in der Hauptstadt Damaskus den Amtseid ab. In seiner Antrittsrede sagte Assad, bei der Präsidentschaftswahl vom 26. Mai habe das syrische Volk die Legitimität des Staates unter Beweis gestellt. Zugleich habe das Volk mit seinem Votum den Westen in die Schranken gewiesen. (AFP/jW)