Im Zwielicht

Christoph Soeder/dpa Macht das gerne: Georg Thiel im Bundeswahlausschuss (Berlin, 8.7.2021)

Der Bundeswahlausschuss (BWA) gehört zu den Einrichtungen des politischen Apparats in der Bundesrepublik, die, weil sie selten in Aktion treten, wenig beachtet oder überhaupt bemerkt werden. Kaum jemand hat je von dem Gremium gehört, das, wenn es einmal zulangt, keine geringe politische Reichweite hat. Hier entscheidet eine winzige Mannschaft aus Beamten, Verwaltungsrichtern und Vertretern der »etablierten Parteien« darüber, ob politische Vereinigungen, die die Absicht bekundet haben, an einer Bundestagswahl teilzunehmen, tatsächlich zugelassen werden. Neben dem Inlandsgeheimdienst und der Fünf-Prozent-Hürde ist der BWA ein weiteres Institut, das mit dem Zweck der Betreuung des »demokratischen Prozesses« gestiftet wurde.

Wenn nun über den BWA ein bisschen diskutiert wird, ist das eine kleine Nebenwirkung der Entscheidung, der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) die Parteieigenschaft abzusprechen. Am 8. Juli ließ die Mehrheit des BWA die DKP nicht zur Bundestagswahl zu, weil sie diese laut Mitteilung der Bundestagsverwaltung aufgrund verspätet abgegebener Rechenschaftsberichte verloren habe. Lediglich der von Bündnis 90/Die Grünen benannte Beisitzer im BWA, Hartmut Geil, vertrat eine andere Auffassung: In der hier relevanten Passage des Parteiengesetzes sei wohl von »nicht abgegebenen«, aber nicht von »verspätet abgegebenen« Rechenschaftsberichten die Rede.

Die Vorgehensweise von Bundeswahlleiter Georg Thiel und der Bundestagsverwaltung gerät – ganz unabhängig von der strittigen Auslegung der fraglichen Rechtsnorm – inzwischen mehr und mehr ins Zwielicht. Am Freitag hob die Vereinigung Demokratischer Juristinnen und Juristen (VDJ) in einer Stellungnahme den Umstand hervor, dass die im Vorfeld an den Bundeswahlleiter gerichtete Nachfrage der DKP, ob die verspätet eingereichten Rechenschaftsberichte anerkannt werden, weder von diesem noch von der Bundestagsverwaltung »konkret« beantwortet wurde. Dies lege »die Vermutung nahe, dass der Bundeswahlleiter seine Absicht der Aberkennung des Parteistatus bis zum Stichtag geheimhalten wollte«. Hinsichtlich der Rechtsauffassung der BWA-Mehrheit positioniert sich die VDJ noch deutlicher als Geil: »Eine Regelung in der Interpretation des Bundeswahlleiters, nach der bereits verspätete Rechenschaftsberichte zum Verlust der Parteistellung führen«, könne der Gesetzgeber »gar nicht erlassen, da sie verfassungswidrig wäre«.

In einer Bundestagsdrucksache (19/30520) vom Juni 2021 scheint ausgerechnet Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) diese Argumentation im Ansatz zu stützen. In der »Unterrichtung« über die »Rechenschaftsberichte 2015 bis 2019 der Parteien« heißt es mit Bezugnahme auf die Verknüpfung der Abgabe der Rechenschaftsberichte und des Verlustes der Parteieigenschaft, »angesichts der prinzipiell erheblichen Rechtsfolgen eines Verlustes der Parteieigenschaft« sei die »mögliche Unschärfe und Widersprüchlichkeit der tatsächlichen und rechtlichen Situation« problematisch. Ausdrücklich (und im Fettdruck) wird angeregt, »die Neuregelung wieder zu streichen«.

Die DKP hat die BWA-Entscheidung inzwischen beim Bundesverfassungsgericht angefochten. Dessen Stellungnahme steht aus. Die Konsequenzen der Entscheidung bekommt die Partei aber bereits zu spüren. Der DKP-Vorsitzende Patrik Köbele sagte am Freitag gegenüber jW, es häuften sich Nachfragen nach Spendenquittungen mit der Begründung, dass die Partei diese bald nicht mehr ausstellen könne. Kreiswahlämter würden sich melden und die Wahlkreiskandidaten auffordern, wegen des Verlustes der Parteieigenschaft die Unterstützungsunterschriften für die jeweilige Wahlkreiskandidatur noch einmal neu zu sammeln. Genehmigungen für das Aufhängen von Plakaten würden widerrufen und Infostände nicht bewilligt – alles mit Verweis auf die BWA-Entscheidung.