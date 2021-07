Haiti: Diplomaten wollen andere Regierung

Port-au-Prince. Ausländische Diplomaten in Haiti haben sich für einen Regierungswechsel ausgesprochen. Am Sonnabend – zehn Tage nach der Ermordung des Staatspräsidenten Jovenel Moïse – »ermutigte« die sogenannte Kerngruppe einer Mitteilung zufolge nachdrücklich den Exinnenminister Ariel Henry, eine »konsensuelle und inklusive« Regierung zu bilden. Der Kerngruppe gehören unter anderen die Botschafter Deutschlands, der USA und der EU in Haiti sowie ein Vertreter des UN-Generalsekretärs an. Staatschef Moïse hatte am 5. Juli Henry zum Premierminister ernannt und damit beauftragt, eine Regierung zu bilden. Da Henry zum Zeitpunkt von Moïses Ermordung noch nicht vereidigt war, blieb jedoch der bisherige Premierminister Claude Joseph im Amt. Er weigert sich, das Amt abzugeben. (dpa/jW)