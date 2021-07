Nachschlag: Den Anfang machen

imago stock&people Vom Wald des Gran Chaco bleibt ein mahnendes Kreuz: Illegale Rodungen in Argentinien, damit man hier billiges Turbofleisch essen kann (20.11.2010)

Wer im Radio Berichte aus Rheinland-Pfalz und NRW gehört oder gar selbst erlebt hat, wie plötzlich so starke Wassermassen ganze Dörfer verschlangen, dass Einwohner keine Zeit hatten, sich aus den Kellern zu retten, und Feuerwehrleute dort später Szenen des Horrors ausgesetzt waren, als sie die Leichen bargen, der hat einen Vorgeschmack davon, was passieren wird, wenn nicht unverzüglich etwas gegen die laufende Klimakatastrophe unternommen wird. Dabei hat Deutschland bisher noch vergleichsweise wenig unter der Umweltzerstörung zu leiden – Hauptbetroffene sind bis jetzt vor allem ärmere Länder und nicht zuletzt »Indigene« zum Beispiel in Nord- und Südamerika, wo ganze Regionen durch die unstillbare Gier nach Rohstoffen, Weideland oder mehr Anbauflächen etwa für Soja zerstört werden. Aber der Widerstand organisiert sich – das zeigt die aktuelle englischsprachige Doku »The Condor and the Eagle«, die bis Ende Juli über den angefügten Link online zu sehen ist. Jeder Anfang zählt! (jt)