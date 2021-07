Neuwahl vereitelt

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa Sitzordnung bis 2024 unverändert? Plenarsaal des Thüringer Landtags in Erfurt

Am Freitag mittag kam es so, wie es sich bereits seit einiger Zeit angedeutet hatte: Am kommenden Montag wird es im Thüringer Landtag nicht zu der lange angekündigten Abstimmung über eine Auflösung des Parlaments kommen, die den Weg für Neuwahlen im September frei machen sollte. Das erklärten die Fraktionen von Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen nach kurzfristig einberufenen Sondersitzungen. Linke-Fraktionschef Steffen Dittes habe seine Unterschrift auf dem entsprechenden Antrag zurückgezogen. Damit sei der Antrag hinfällig, weil die Zahl von 30 Unterschriften nicht mehr erreicht wird. Die SPD-Fraktion, die die Minderheitsregierung mitträgt, zog ihre Unterschriften ausdrücklich nicht zurück.

Im Vorfeld der Entscheidung hatten die drei Parteien betont, eine Situation wie am 5. Februar 2020, als die AfD den Landtag vorführte und den FDP-Mann Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten machte, unbedingt verhindern zu wollen. »Unser Ziel wird es nach wie vor sein, dass die AfD auch in Zukunft nicht zum Zünglein an der Waage wird«, sagte Dittes. In einer Erklärung begründete er die Entscheidung damit, dass die Zweidrittelmehrheit, die für eine Auflösung des Landtags am Montag erforderlich gewesen wäre, nicht ohne die Stimmen der AfD gesichert war.

Letztlich habe die »wortbrüchig gewordene CDU und die unzuverlässige Position der FDP« zu dieser Entscheidung geführt, so Dittes. Eine Auflösung des Landtages wäre nur mit den Stimmen der AfD möglich gewesen. In den kommenden Wochen und Monaten solle nun mit CDU- und FDP-Fraktion darüber geredet werden, »wie wir im Parlament unter den Bedingungen der Minderheitsregierung zu Entscheidungen kommen, die für Thüringen wichtig sind«.

Hintergrund der Kritik von Dittes: Mit den Stimmen der CDU, die die »rot-rot-grüne« Minderheitsregierung de facto toleriert, wären die vier Fraktionen auf 63 der 90 Stimmen gekommen. Doch vier CDU-Abgeordnete in der CDU-Fraktion hatten erklärt, nicht für den Antrag stimmen zu wollen. Zwei Linke-Abgeordnete hatten wiederum signalisiert, dem Antrag ihre Zustimmung zu verweigern, wenn ein Erfolg nicht garantiert sei. Komplizierter wurde die Lage noch dadurch, dass eine Linke-Abgeordnete wegen eines Krankenhausaufenthalts am Montag nicht zur Abstimmung hätte erscheinen können.

Für zusätzliche Unsicherheit hatte in dieser Woche die Ankündigung der FDP gesorgt, die Auflösung des Landtags nicht unterstützen zu wollen. »Stand heute ist: Wir enthalten uns«, erklärte am Mittwoch FDP-Fraktionschef Kemmerich. Ausgerechnet der Mann, der sich von der AfD zum Ministerpräsidenten machen ließ, rief die Fraktionen von Die Linke, SPD, Grünen und CDU auf, den Antrag zur Landtagsauflösung zurückzuziehen »und somit nicht der AfD die Gelegenheit zu geben, für eine Auflösung des höchsten Verfassungsorgans im Freistaat zu sorgen«.

Einen zweiten Versuch wollen die Regierungsfraktionen nicht starten. »Es steht einem Parlament nicht an, im Jahresrhythmus über seine Auflösung zu diskutieren«, sagte Dittes. SPD-Fraktionschef Matthias Hey und die Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Astrid Rothe-Beinlich, äußerten sich ähnlich. Die Legislaturperiode geht noch bis 2024. Hey sprach von einer »Schicksalsgemeinschaft«, in der die drei Fraktionen jetzt seien. Sie würden auf CDU und FDP zugehen, »um unter Demokraten zu versuchen, dieses Land auf Kurs zu halten«.

CDU-Fraktionschef Mario Voigt betonte dagegen, dass mit der parlamentarischen Sommerpause die »Stabilitätsvereinbarung« ende. Es werde auch keine neue geben. Der Linken warf Voigt vor, die Neuwahlen verhindert zu haben. »Die Mehrheit im Parlament steht, und die Linke will sie nicht nutzen«, schrieb er bei Twitter. AfD-Fraktionschef Björn Höcke bezeichnete die Fraktionen von Linke, SPD, Grünen und CDU als wortbrüchig. Sie hätten den Wählern »dreist ins Gesicht gelogen«. Ministerpräsident Ramelow müsse die Vertrauensfrage stellen.

Aus der Bundestagsfraktion der Linkspartei kam wiederum scharfe Kritik an der Union. »Die CDU entwickelt sich zu einer unzuverlässigen Chaotentruppe, die die Tür zu den Rechtsextremen nicht zubekommt, selbst ein fettes Problem mit Rechten in den eigenen Reihen hat und die, wie eine Staatspartei, Parteiinteressen über das Allgemeinwohl stellt«, erklärte der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Jan Korte.