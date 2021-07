Kreuzzug gegen Minderheiten

REUTERS/Javier Barbancho In Madrid demonstrierten nach der tödlichen schwulenfeindlichen Attacke in A Coruña Tausende (11.7.2021)

Am 24. Juli wird in Berlin anlässlich des Cristopher Street Day (CSD) demonstriert. Schon seit mehr als 50 Jahren ist der Aufstand in jener New Yorker Straße im Sommer 1969, die sich damals gegen Polizeiwillkür angesichts ihrer sexuellen Orientierung und ihrer Hautfarbe wehrten, Anlass, die Achtung der Menschenrechte für Lesben, Schwule, Bi- und Transsexuelle sowie queere Personen (LGBTQ) zu fordern. Doch gegenwärtig spitzt sich die Lage für sie in vielen Ländern dramatisch zu. So kam es allein in den letzten Wochen und Monaten zu einer Reihe von Übergriffen auf sexuelle Minderheiten, die für manche Betroffene sogar tödlich endeten.

Am Dienstag erwiesen mehrere hundert Journalistinnen und Journalisten in Georgien dem Kameramann Alexander Laschkarawa, der für den TV-Sender Pirveli arbeitete, die letzte Ehre. Der 37jährige war am vergangenen Sonntag tot in seinem Bett gefunden worden, nachdem er in der Vorwoche in Tbilissi von einem Mob aus religiösen Fanatikern und Ultrarechten brutal zusammengeschlagen worden war, die gegen eine CSD-Demonstration in der georgischen Hauptstadt protestierten. Diese wurde aufgrund der Krawalle abgesagt. Die Angreifer hatten über mehrere Stunden in der Stadt randaliert, Jagd auf vermeintlich Homosexuelle gemacht und auch über 50 Journalistinnen und Journalisten attackiert.

Bei deutschen LGBTQ-Verbänden hatten die pogromartigen Übergriffe, die von den georgischen Einsatzkräften weitestgehend zugelassen wurden, Entsetzen ausgelöst: »Die Szenen der Gewalt und die Untätigkeit der georgischen Behörden sind ein Armutszeugnis für die georgische Demokratie und eine Kapitulation vor Schlägern und aufgehetzten Horden«, konstatierte etwa der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) in einer Pressemitteilung. »Die Weigerung der Regierung, die angemeldete CSD-Demo zu schützen«, sei »mit demokratischen Prinzipien unvereinbar«, so der Verband weiter.

In Ungarn sah sich der schwule Kinderbuchautor Boldizsar Nagy gezwungen, sein Heimatland gemeinsam mit seinem Partner zu verlassen. Nachdem das Parlament in Budapest Mitte Juni ein Gesetz beschlossen hatte, welches die Darstellung von Homo- oder Transsexualität unter anderem in Büchern, Medien und Filmen verbietet, war es in der jüngsten Vergangenheit zu einer öffentlichen Hetzkampagne gegen den jungen Buchautor gekommen, dessen Werk »Märchenland für alle« von faschistischen Parlamentsabgeordneten öffentlich geschreddert worden war.

Während in den vergangenen Wochen in der Türkei gleich in mehreren Städten CSD-Demonstrationen von der Polizei brutal auseinandergerpügelt worden waren, wurde am 3. Juli in der Stadt A Coruña in Galicien der erst 24jährige schwule Krankenpfleger Samuel Luiz Muñiz von einer Gruppe von bis zu zwölf Angreifern, die ihn zuvor als »Schwuchtel« beschimpft hatten, vor einem Nachtklub zu Tode geprügelt. Nachdem es infolge der Tat am 5. Juli in einer Reihe spanischer Städte zu Protesten von jeweils mehreren tausend Menschen gegen homosexuellenfeindliche Gewalt kam, ging die Polizei in Madrid mit Schlagstöcken gegen die Demonstrierenden vor.

Ein bemerkenswerter Anstieg von Gewalt gegen sexuelle Minderheiten ist jedoch keineswegs einzig im europäischen Ausland zu beobachten. Auch in gemeinhin als tolerant geltenden Metropolen wie Berlin kommt es kontinuierlich zu teils schweren Gewalttaten gegen Lesben, Schwule und Transsexuelle und zu Sachbeschädigungen wie etwa am Denkmal für die während des Faschismus ermordeten schwulen Männer im Berliner Tiergarten. Im Unterschied zu anderen Bundesländern ist Berlin das einzige, welches Straftaten, die sich gegen sexuelle Minderheiten richten, gesondert erfasst und über eigene Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner bei der Polizei und im Justizapparat verfügt. Doch Solidarität aus der Politik erhalten die Opfer von LGBTQ-feindlicher Gewalt dabei nur selten. Während vor allem die AfD innerhalb und außerhalb der Parlamente gegen sexuelle Minderheiten hetzt, mobilisierte die neonazistische Splitterpartei »Der III. Weg« in der Vergangenheit auch zu Protesten gegen CSD-Demonstrationen.

Der Anstieg der Gewalt wird auch bei der anstehenden Berliner CSD-Demonstration thematisiert werden, die in diesem Jahr unter dem Motto »Save Our Community« steht. Die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, der Berliner CSD e. V. und der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg laden im Vorfeld der Demonstration zu einem stillen Gedenken am Denkmal für die in Nazideutschland verfolgten Homosexuellen ein (24. Juli, 11 Uhr, Ebertstraße auf Höhe Hannah-Arendt-Straße, 10785 Berlin-Tiergarten).