»Romane sind eh langweilig« – Romanautorin Judith Keller

»Und wie lebt es sich ohne Plot? Gar nicht so schlecht, danke. Wir werden überrannt von Anfragen.« Oder klingt es anders vielleicht besser? »Und, wie lebt sich’s vom Plotte befreit? Gar nicht so schlecht, danke vielmals. / Von Anfragen überrannt werden wir, die Stimmen vom Hades her tönen. / Wir sind voll.« Diese nonchalanten Zeilen mitsamt ihrer Korrektur finden sich in einem Notizbuch des Schriftstellers Kneter, allerdings hat nicht Kneter selbst sie geschrieben. Es waren Alice und Charli. Die beiden haben das Notizbuch in dem Café entdeckt, in dem Kneter mit seinem Lektor, dem Baron Nöldi, sein aktuelles Manuskript besprochen hat. Während der Besprechung hat Raoul Schrott das Café betreten. Die allgemeine Aufregung um sein Erscheinen haben Alice und Charli genutzt, um das Notizbuch an sich zu nehmen und sich aus dem Staub zu machen. Im Notizbuch finden sie Kneters Plot rund um Roger Federers Entführung aus dem Serail. Weil den beiden diese Handlung nicht sonderlich gefällt, schreiben sie kurzerhand ihre eigenen Sätze hinein, wobei Alice »unbedingt ihre klassische Vorbildung zur Geltung bringen« will und deshalb Charlis Sätze ständig umformuliert. Überhaupt sind Alice und Charli unzufrieden. Sie finden sich »einfach schlecht erzählt« – von eben diesem Kneter. Deshalb sind sie auf der Suche nach ihm und erleben eine Odyssee in Griechenland. Alles klar? Natürlich nicht, denn es geht ja gerade um die Befreiung vom Plot und allem, was zu einem vernünftigen Roman gehört.

Das Verwirrspiel beginnt schon auf dem Cover. Judith Keller heißt die Autorin, darunter steht der Titel: »Oder?« Unverkennbar sind diese Zeilen auch zu lesen als »Judith Keller, oder?« – als ein Verweis also auf die Riesen, auf deren Schultern alle Schreibenden stehen und die den Weg geebnet haben für Bücher wie dieses. Tatsächlich geistern – abgesehen von Raoul Schrott und Roger Federer, die ja eher als ernstgemeinte Witzfiguren auftauchen – unendlich viele Namen durch diesen Roman: Virginia Woolf und Ilma Rakusa, Gottfried Keller und Friedrich Hölderlin, letzterer häufig unter seinem Pseudonym Scardanelli. Am Rande wird auch der Sprachwissenschaftler Roman Jakobson erwähnt, der sich mit den Scardanelli-Gedichten und der Frage nach dem tatsächlichen Ausmaß von Hölderlins Wahn auseinandergesetzt hat. Auch einige Orte und Gestalten der griechischen Antike treten auf. Daneben gibt es eine Punkfrau und einen Punkmann; es gibt eine Sängerin, die weiß, dass die Gäste wissen, dass sie schlecht singt; und es gibt ein rot-weißes Absperrband, hinter dem angeblich ein Radrennen stattfinden soll, aber die Räder tauchen erst einhundert Seiten später auf. Sie kommen aus einem mit Teer versiegelten Tresor.

Dass diese vielen Elemente und Ebenen nicht auseinanderfallen, sondern tatsächlich ein schwer fassbares, eigenwilliges, sperriges, aber mehr oder weniger doch ein Ganzes ergeben, liegt an den vertrackten Buch-in-Buch-in-Buch-Konstruktionen und an einer genau dosierten Anzahl von Orten und Symbolen. Minigeschichten, die sich am Ende selbst auslöschen, stehen neben Sätzen, die die Fiktion aufheben: »Dann riss sie ein Stück von ihrem Zopf ab und schob es sich in den Rachen. Von Zopf war aber vorher nichts gestanden. Beiden fiel es auf.«

Dennoch ist die Lektüre von »Oder?« eher leicht. Vielleicht auch, weil viele Seiten nur mit einem Satz gefüllt sind und es sich dabei oft um sehr schöne Sätze handelt: »Am frühen Morgen, als alles noch schlief, traten sacht die Schatten aus den Wänden.« Oder: »Und so fahren wir fort, unausgeschlafen den Wind zu kämmen.« Judith Keller wagt viel in ihrem ersten Roman, und wenn dabei vielleicht nicht alles aufgeht, gelingt ihr doch einiges – unter anderem der Beweis, dass es auch im 21. Jahrhundert noch möglich ist, experimentelle Bücher zu schreiben, die Spaß machen. Oder klingt es anders vielleicht besser? Eine Schweizer Autorin namens Keller / verfasste ein Experiment / ein Buch, um präzis’ zu sein / zur Lust und zum Wohlgefallen!