Weitere Streiks bei Sparda-Banken

Frankfurt am Main. Verdi bereitet nach der erfolglosen dritten Tarifrunde wieder Warnstreiks bei den Sparda-Banken in Deutschland vor. »Wir werden definitiv weitere Aktionen und Streiks durchführen«, sagte der Verhandlungsführer der Gewerkschaft, Kevin Voß, am Donnerstag auf Anfrage. »Wir müssen weiteren Druck aufbauen, damit Bewegung reinkommt.« Wann und wo es Warnstreiks geben wird, ist demnach noch nicht entschieden. Bereits in der vergangenen Woche hatte Verdi Protestaktionen bei vier der bundesweit elf genossenschaftlichen Institute organisiert. Am Mittwoch hatten sich die Tarifpartner nach Verdi-Angaben in der dritten Verhandlungsrunde in Frankfurt nicht einigen können. Gescheitert seien die Gespräche aber noch nicht, sagte Voß. (dpa/jW)