Maas rechnet mit Truppenabzug aus Libyen

New York. Bundesaußenminister Heiko Maas rechnet in den nächsten Wochen mit dem Beginn des Rückzugs ausländischer Kräfte aus Libyen. »Es gibt Gespräche mit allen Seiten, dass wir dabei beginnen mit syrischen Söldnern, die von beiden Seiten eingesetzt werden«, sagte Maas am Donnerstag vor einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York. »Das wäre der erste Schritt zu einem großangelegten Rückzug ausländischer Kräfte aus Libyen«, so Maas. Die Bundesrepublik hatte in dem seit einem Jahrzehnt andauernden Bürgerkrieg, in den auf allen Seiten ausländische Akteure eingegriffen haben, eine Vermittlerrolle übernommen. (dpa/jW)