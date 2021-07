Nachschlag: Kurz nach knapp

imago/United Archives Von Repression und Hausbesuchen bedroht: Volksfrontmann Harry

Ziehen wir uns einmal unnötig edel an und glätten uns das Haar vertikal nach hinten mit etwas Fetthaltigem. Dann lasst uns »Harry Potter und der Orden des Phönix« als Hermeneutik-Behörde belästigen, bis keine außer einer Dimension mehr stehen kann. Nach Wolfgang M. Schmitt ist die Harry-Potter-Reihe die enggeführte Nachzeichnung des Kampfes gegen den Hitlerfaschismus. Teil fünf ist der Vorabend der Machtübertragung, Volksfrontmann Harry hat unter Repression zu leiden, die Todesser-Abteilungen dürfen Avada Kedavra krächzend morden, wie sie lustig sind. Die Erkenntnis der drohenden Terrorherrschaft (»Er ist wieder da!«) kommt kurz nach knapp, zu spät, um den Faschismus nicht in Stalingrad niederringen zu müssen, was drei Filme später passieren muss. Hat man so den Film in die bekannte Welt, der er entspringt, als NTV-Weltkriegsdoku reintegriert, lässt sich beruhigt schlafen, bis mal wieder »Herr der Ringe« läuft. (km)