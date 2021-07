Frankreich: Parade zum Nationalfeiertag

Paris. Frankreich hat seinen Nationalfeiertag mit einer großen Militärparade gefeiert. Im vergangenen Jahr war die Parade coronabedingt ausgefallen. Staatschef Emmanuel Macron fuhr zum Auftakt am Mittwoch im offenen Militärwagen über die Champs-Élysées. Etwa 5.000 Militärs und Angehörige des Sicherheitsapparats nehmen an der Parade teil. An seinem Nationalfeiertag am 14. Juli erinnert Frankreich an den Sturm auf die Bastille im Jahr 1789, der als symbolischer Beginn der Französischen Revolution gilt. (dpa/jW)