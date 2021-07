Äthiopien: Premier kündigt Gegenwehr an

Addis Abeba. Nach dem Beginn einer neuen Offensive der Aufständischen in der Region Tigray hat Äthiopiens Regierungschef Abiy Ahmed trotz der von ihm ausgerufenen einseitigen Waffenruhe Gegenwehr angekündigt. »Wir werden uns verteidigen und diese Angriffe durch unsere Feinde aus dem In- und Ausland abwehren«, erklärte Abiy am Mittwoch im Onlinedienst Twitter. Die Rebellen in Tigray hatten am Montag eine neue Offensive gestartet und nach eigenen Angaben eine Reihe von Gebieten gewonnen. Vor zwei Wochen hatte die äthiopische Regierung eine einseitige Waffenruhe im Tigray-Konflikt ausgerufen. (AFP/jW)