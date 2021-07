IS-Verdacht: Razzia in Hessen

Wiesbaden/Frankfurt am Main. Wegen des Verdachts der Unterstützung der Terrororganisation »Islamischer Staat« sind am Mittwoch in Hessen zehn Wohnungen unter anderem in Darmstadt und Kassel durchsucht worden. Hintergrund waren nach Angaben eines LKA-Sprechers fünf Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Terrorismusfinanzierung und der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Im Fokus der Razzia standen zehn Verdächtige. Es habe keine Festnahme gegeben. (dpa/jW)