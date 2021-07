Ausreisesperre aus Türkei gegen Kölnerin aufgehoben

Istanbul. Die Ausreisesperre gegen eine unter Terrorismusvorwürfen angeklagte Kölner Sängerin in der Türkei ist aufgehoben worden. Das entschied das Gericht im westtürkischen Edirne am Mittwoch. Beim Verlassen des Gerichts sagte die Kölnerin mit dem Künstlernamen Hozan Cane der Deutschen Presseagentur: »Ich bin glücklich über das Urteil und dass ich nach Hause zurück kann, aber ich habe in den letzten Jahren so viel gelitten, dass dieses Glücksgefühl untergeht.« Cane wird Mitgliedschaft in der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) vorgeworfen, die unter anderem in der Türkei kriminalisiert wird. (dpa/jW)