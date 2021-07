Sag mir, wo du stehst!

imago/ZUMA Press Indem sie gemeinsam für ihre Belange kämpfen, vertrauen die Arbeiterinnen und Arbeiter auf ihre eigene Kraft: Streikende Lehrerinnen und mit ihnen solidarische Eltern, Schülerinnen und Schüler (Los Angeles, 18.1.2019)

Kommende Woche erscheint im Hamburger VSA-Verlag das von Stefanie Holtz und Florian Wilde herausgegebene Buch »Macht. Gemeinsame Sache« der US-amerikanischen Gewerkschaftsorganisatorin Jane McAlevey. Wir drucken daraus mit freundlicher Genehmigung der Herausgeber und des Verlags einen Auszug. (jW)

»Wenn der Streik abgeschafft wird, ist es so, als ob das Konzept der Lohnarbeit abgeschafft wird. Im Unterschied zu Sklavenarbeit ist der Kern der Lohnarbeit, dass man sich weigern kann zu arbeiten, wenn die Bedingungen zu unerträglich werden.«

John Steuben, Strike Strategy, 1950

Als ich auf dem Höhepunkt des Finanzbooms während der wilden 1990er Jahre zu einem Einsatz nach Stamford, Connecticut, geschickt wurde, machte diese Erfahrung mich, die bisherige Umweltaktivistin, endgültig zu einer gewerkschaftlichen Organizerin. Der Neoliberalismus befand sich auf seinem Höhepunkt, Bill Clinton und Tony Blair brachten zu Ende, was Ronald Reagan und Margaret Thatcher angefangen hatten: die Auflösung des gesellschaftlichen Zusammenhalts durch eine weitere Demontage der Gewerkschaften. Sie ließen Union Busting hip und cool aussehen. Clinton war jung, tanzte zu Fleetwood Mac und spielte bei seiner Amtseinführung Saxophon. Als der jugendlich aussehende Blair 1997 seine Siegesrede begann, grinste er und sagte: »Wir sind heute die Partei des Volkes (…), egal, welchen Hintergrund, Glauben oder welche Hautfarbe die Menschen haben, sie sind heute hinter New Labour vereint.« Anders als ihre Vorgänger umgaben sich beide mit klugen People of Color und starken Frauen, die gegen bestehende Barrieren ankämpften.

Allerdings war der Zusatz »New«, den Blair dem Namen seiner Partei hinzufügte, dasselbe »Neu«, das auch Bill Clinton bei den Demokraten einführte. Sie etablierten damit in ihren Parteien Programme und verabschiedeten politische Maßnahmen, die überhaupt nicht im Interesse von lohnabhängigen Frauen und People of Color lagen, sondern ihnen schadeten: Sie reduzierten die Steuern für Reiche, bremsten umweltpolitische und arbeitsrechtliche Regulierungen durch Freihandelsabkommen aus, erklärten die Pensionen für Lehrer und andere öffentliche Beschäftigte für nicht länger tragbar und riefen das Ende von »Big Government« aus. Auch wenn sie eine Handvoll von Frauen und People of Color in einige Spitzenämter beförderten, um eine neue Durchlässigkeit zu signalisieren, mussten Diversität und Empowerment ohne die Berücksichtigung der Faktoren Klasse und Gewerkschaften verpuffen und konnten letztlich keine grundlegenden Veränderungen bewirken. Da aber viele Repräsentanten der Gewerkschaften nach wie vor weiß und männlich waren, schien vielen der »neue« Kapitalismus tatsächlich attraktiver als die vermeintlich »alten« Gewerkschaften.

Mit den Fabriken verschwunden

Die Stadt Stamford und das sie umgebende Fairfield County, jene Region im Süden von Connecticut, in der ich damals zusammen mit vier klug agierenden Gewerkschaften einen Kampf gegen die Macht von Konzernen und Superreichen führen durfte, sind ein gutes Beispiel für die hinter diesen Vorstellungen liegenden gesellschaftlichen Veränderungen. Stamford war einst ein blühender Industriestandort gewesen, vor allem entlang der Küste der Long-Island-Meerenge hatten sich große Rüstungsunternehmen und Zulieferbranchen angesiedelt. Im Jahr 1946 waren die Gewerkschaften dort so stark gewesen, dass sie einen Generalstreik organisieren konnten. In den 1990er Jahren waren sie dagegen aus dieser Region entweder völlig verschwunden oder nahezu bedeutungslos und gänzlich ineffektiv geworden.

Die Provinzmetropolen in Neuengland waren wohlhabende Klein- und Vorstädte mit hübschen grünen Vorgärten und einem expandierenden Finanzsektor. Wenn er einen guten Tag hatte, machte der ehrgeizige Bürgermeister von Stamford, Dannel Malloy, den Gewerkschaften Zugeständnisse, die allermeiste Zeit war er ihnen gegenüber jedoch feindlich eingestellt und betrieb Union Busting. Er war als junge Größe der Demokraten während der Regierungszeit von Bill Clinton in einer Gegend sozialisiert worden, in der die Gewerkschaften Jahrzehnte zuvor mit den Fabriken der Region verschwunden waren. Gewerkschaftsmitglieder waren kein wichtiger Faktor für seine Wahl zum Bürgermeister. Diversität und Aktienoptionen waren angesagt, die Gewerkschaften im Niedergang begriffen.

So oder ähnlich jedenfalls hatte es Malloy bei den vielen Auseinandersetzungen in seiner Amtszeit immer formuliert. Aber von einem »Niedergang« insgesamt konnte in Wahrheit keine Rede sein, denn in einem Betrieb nach dem anderen, durch einen Streik nach dem anderen erneuerten Beschäftigte ihre Gewerkschaften von Grund auf – und zwar im Gesundheitsbereich, bei Immobilienfirmen und in den Krankenhäusern. Sie gewannen schließlich 31 von 32 gewerkschaftlichen Anerkennungswahlen, erkämpften erstmalig Tarifverträge, setzten fortschrittliche politische Kandidaturen durch und beendeten erfolgreich eine große Kampagne gegen einen rassistischen Gentrifizierungsplan, der als »Modernisierung« verkauft wurde. Wir warnten Malloy, dass er lernen müsste, die Interessen der werktätigen Bevölkerung zu berücksichtigen, wenn er erfolgreich Politik machen wolle. Inzwischen waren Tausende People of Color in die Gewerkschaft eingetreten, die in Sozialwohnungen lebten, die Malloy abreißen lassen wollte. Am Ende musste der Bürgermeister bereits 1999 die Erfahrung machen, dass die ärmeren Frauen und People of Color im Dienstleistungssektor selbst unter den denkbar schlechtesten Voraussetzungen und trotz gewerkschaftsfeindlicher Angriffe in der Lage sind, streikbereite Gewerkschaften aufzubauen, sich mit ihren weißen Kollegen zu verbünden und ihre Kämpfe auch zu gewinnen.

Zeichen der Not

2019 lag die offizielle Arbeitslosigkeit in den USA bei angeblich nur noch 3,7 Prozent und die Medien feierten den 100. Monat des Beschäftigungsanstiegs. Doch die optimistischen wirtschaftlichen Aussichten verdecken die wahren Zustände im Land: 60 Prozent der Amerikaner sind ohne jedwede Ersparnisse verschuldet. Der Finanzcrash von 2008 vernichtete die Altersvorsorge von Millionen von Menschen, entwertete die Hypotheken vieler, die ein Eigenheim besaßen, und führte zu zahllosen Entlassungen und zum Anstieg der Arbeitslosigkeit. Der Crash war kein Versehen, sondern das Ergebnis bewusster Entscheidungen von Wall-Street-Bankern und der Wirtschaftselite. Sie hatten ihre Lobbymacht eingesetzt und sich die Unterstützung der politischen Akteure in Washington für eine Senkung der Kreditstandards auf »low doc loans« gesichert. So waren Fusionen von kommerziellen und Investitionsbanken möglich geworden, ohne dass die gesellschaftspolitischen Folgen auch nur bedacht worden wären.

Selbst wenn Menschen im Zuge der Immobilienkrise ihre Häuser nicht verloren, konnten sie diese nicht mehr zu akzeptablen Preisen verkaufen und einfach umziehen, wenn Firmen wie General Motors nach Werksschließungen und Entlassungen 2019 einigen wenigen Beschäftigten Jobs in anderen Bundesstaaten anboten. Ähnlich beim Amazon-Konzern, der Ende April 2019 vielen Beschäftigten mitteilte, dass die Waren- und Versandzentren, in denen sie arbeiteten, in Kürze wegen Renovierung geschlossen würden, und ihnen Jobs in anderen Bundesstaaten anbot. Viele Jobs in der »New Economy« werden weit weg von den ehemaligen Industriezentren geschaffen, in denen die Beschäftigten am härtesten von der durch politische Entscheidungen verursachten Arbeitslosigkeit bzw. von der »Globalisierung« betroffen sind. Für Beschäftigte, die wegen der Immobilienkrise nicht mit ihren Familien umziehen können, bedeutet das die Trennung von ihren Angehörigen. Und das führt zu sozialen Verwerfungen: Es ist zum viel zu wenig skandalisierten Normalfall geworden, dass immer mehr Arbeiter in den USA in ihren Autos leben.

Das ist schon schlimm genug, aber es kommt noch schlimmer. Dieselbe Deregulierung der Banken und Finanzinstitute, die dazu führte, dass Familien ihre Häuser verloren, führt nun dazu, dass diese Menschen auch noch ihre Autos verlieren. Nach Angaben der Federal Reserve Bank of New York stieg die Zahl derjenigen, die mit den Ratenzahlungen für ihre Autokredite mehr als 90 Tage im Rückstand waren, im Januar 2019 auf die Rekordhöhe von sieben Millionen US-Amerikanern. Die Journalistin der Washington Post, Heather Long, schrieb: »Die Kreditrate für das Auto ist üblicherweise die erste Zahlung, die Menschen im Monat leisten, weil sie ohne Fahrzeug gar nicht erst zur Arbeit fahren können und weil man immer noch im Auto schlafen kann, wenn alle Stricke reißen. Wenn sich der Zahlungsverzug für Autokredite häuft, ist das ein untrügliches Zeichen für die große Not von einkommensschwachen Amerikanern aus Arbeiterfamilien.«

Falsches Vertrauen

Trotz der sich von Jahr zu Jahr verschlechternden Bedingungen haben die nationalen Gewerkschaften viel zu oft dem Versprechen der Demokraten vertraut, dass sie das nationale Arbeitsrecht schon in Ordnung bringen würden. Doch die Mainstream-Demokraten taten es selbst dann nicht, als sie über ausreichend Sitze verfügten, um eine entsprechende Reform umzusetzen: Carter tat es in den 1970ern nicht, Clinton nicht in den 1990ern und auch Obama nicht in den 2010ern, obwohl viele einfache Beschäftigte und ihre Gewerkschaften oft übermenschliche Anstrengungen für ihre Wahl bzw. Wiederwahl unternommen hatten.

Die Verantwortlichen für die Wahl Donald Trumps sitzen in jenem Flügel der Demokratischen Partei, der mit dem Silicon Valley und der Wall Street verbunden ist: Sie hatten nichts gegen die so weit verbreitete Resignation vieler Beschäftigter unternommen, vor deren Hintergrund Trump 2016 die Wahlen gewinnen konnte. Viele dieser arbeitenden Menschen hatten geglaubt, dass der erste schwarze Präsident sie retten würde, so wie er die Wall Street gerettet hatte – doch das tat er nicht. Einige wenige von ihnen setzten daraufhin auf Trump, die meisten jedoch nicht. Es waren vor allem die Reichen und die Mittelschicht, die Trump wählten. Aber die meisten einfachen Arbeiter hatten auch den Glauben an Hillary Clinton verloren, für die »America already great« war. Es ist eben nicht »great«, wenn man in seinem Auto lebt, wenn man sich notwendige medizinische Behandlung nicht leisten kann, oder wenn man keine Rente erhält. Hoffnungs- und Aussichtslosigkeit waren der Grund, warum viele von ihnen den Wahlurnen fernblieben.

Trump jedenfalls lieferte, was die Superreichen wollten: drastische Steuererleichterungen. Und er schaffte derart viele von den Beschäftigten mit ihren Gewerkschaften erkämpfte Errungenschaften wieder ab, dass man gar nicht hinterherkam. Umso wichtiger ist, von jenen Beschäftigten zu lernen, die trotz denkbar ungünstiger Bedingungen noch immer Erfolge vorweisen können, wo Gewerkschaftsorganizer und Beschäftigte auf den Aufbau betrieblicher Mehrheiten durch eine Stärkung der Beteiligung setzen.

Wissen statt glauben

Wie das gelingen kann, haben die Beispiele der Pfleger in Philadelphia beim Gewerkschaftsaufbau und die Lehrergewerkschaft von Los Angeles mit ihren Streikvorbereitungen gezeigt. In beiden Fällen investierten die Organizer viel Zeit, um mit der Ermittlung der organischen Führungspersonen und mit Strukturtests die Unterstützung einer großen Mehrheit der Beschäftigten aufzubauen. So konnten sie präzise einschätzen, wer bereit war, sich trotz aller von den Arbeitgebern betriebenen Zuspitzungen an risikoreichen Aktionen zu beteiligen. Dieses Vorgehen macht den Unterschied: Man glaubt oder wünscht sich nicht nur, dass man die Unterstützung einer großen Mehrheit hat, sondern weiß es ganz genau.

Umfragen, Tweets oder Posts auf Facebook und anderes bequemes »Engagement« von zu Hause aus sind wesentlich weniger effektiv als partizipative Aktionen, in denen die Bereitschaft zum Engagement sichtbar wird. Dass in den Blasen der sozialen Medien oft der Eindruck erweckt wird, die meisten Menschen, die in ihnen als vereinzelte Individuen unterwegs sind, würden mit einem übereinstimmen, ist ein großer Trugschluss. Deshalb setzen effektive Organizer besagte »Strukturtests« ein, also zum Beispiel die öffentlichen Petitionen, die von den Lehrern in Los Angeles unterzeichnet wurden. Immer wenn Menschen sich auf diese Weise öffentlich zu ihrem Engagement bekennen, verstärkt es ihre Bereitschaft für notwendige weitere Aktionen und erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie acht Stunden vor einem Wahllokal stehen, bei starkem Schneefall oder Regen streiken oder sich den Demonstranten anschließen, die ihre Wut öffentlich kundtun.

Jeder dieser Tests zeigt, wo die Einheit und Organisation stark ist oder wo noch Schwachstellen beseitigt werden müssen. In einer Gewerkschaftskampagne ist ein strategischer Umgang mit den problematischsten Bereichen entscheidend, denn wegen der begrenzten Ressourcen erfordern sie die meiste Aufmerksamkeit. Das bedeutet mitunter, erst einmal diejenigen ausfindig zu machen, die noch zu keinen der bisherigen Treffen gekommen sind und überhaupt nicht mit uns sprechen wollten. Mit ihnen müssen dann die besonders schwierigen Gespräche geführt werden.

Zu lernen und zu vermitteln, wie große Mehrheiten für gewerkschaftliche Erfolge aufgebaut werden können, hat neben den möglichen positiven Ergebnissen einer konkreten Kampagne noch einen weiteren Aspekt: Es wird zugleich Führungsstärke und das Wissen um die Fähigkeit zur Gestaltung von Gesellschaft und zur Durchsetzung von gesellschaftspolitischen Veränderungen herausgebildet. Nur wenn die Kollegen dabeibleiben und nach ersten Erfolgen auch weiterhin Druck ausüben, können trotz der Intervention von Wirtschaftslobbyisten und Union Bustern die erforderlichen Veränderungen durchgesetzt werden.

Von unten angehen

Auch wenn manche glauben, man könne die Zukunft anständigen Politikern anvertrauen: Wir müssen die großen Themen wie die soziale Ungleichheit und die Klimakrise von unten angehen. Daher ist die Methode zum Aufbau breiter Mehrheiten bei betrieblichen Auseinandersetzungen auch wichtig für gesellschaftliche und politische Veränderungen. Dabei ist die Beteiligung von möglichst vielen Kollegen an einer kontinuierlichen Gewerkschaftsarbeit entscheidend, um in Tarifverträgen dauerhaft eine bezahlbare Gesundheitsversorgung, eine ordentliche Kinderbetreuung, die Kontrolle der Beschäftigten über ihre Dienstpläne, gerechte Entgeltmodelle, bezahlte Elternzeit, sichere Renten und viele andere Dinge durchsetzen zu können. Die gleiche Lehre gilt auch bei der Durchsetzung gesellschaftspolitischer Veränderung: Es reicht nicht, bei Wahlen bloß seine Stimme abzugeben, es muss vielmehr nach dem Wahltag auch aktiv dafür gekämpft werden, dass solch weitreichende Projekte wie ein »Green New Deal« Realität werden. Für die USA heißt das: Die Praxis der konzernfreundlichen Mainstream-Demokraten muss sich ändern, die sich darauf beschränkt, Wähler zu »aktivieren« und »am Wahltag an die Urne zu treiben«, nur um sie anschließend wieder für vier Jahre in den Winterschlaf zu versetzen. Genau das hatte 2016 zu Trumps Wahlsieg geführt, der gezielt die Macht der evangelikalen Kirchen und der Schusswaffenvereinigung National Rifle Association (NRA) einsetzte, um Wähler zu mobilisieren, während die Demokraten ihre Gewerkschaftsbasis Schritt für Schritt schwächten oder gar zerstörten.

Was bei erfolgreichen Gewerkschaftsorganizern zum Standardrepertoire gehört, ist auch im politischen Feld gültig: Der Kampf gegen die »Aussichtslosigkeit« – also die von Union Bustern angewendete Taktik, um Menschen zu suggerieren, es werde sich ohnehin nichts ändern – wird dann erfolgreich sein, wenn man auf gute Beispiele verweisen kann, bei denen einfache Leute trotz schwierigster Ausgangsbedingungen reale Veränderungen ihrer Lebensbedingungen erreicht haben: z. B. der Beschäftigten, die einst erst Präsident Franklin D. Roosevelt wählten und anschließend solange streikten, bis die politischen Entscheidungsträger endlich eine Altersabsicherung für arbeitende Menschen beschlossen. Auch die Gesundheitsprogramme Medicare und Medicaid wurden von organisierten Beschäftigten unter der Präsidentschaft von Lyndon B. Johnson erkämpft.

Gute Organizer informieren die Gewerkschaftsmitglieder und die Beschäftigten bereits im Vorfeld von Auseinandersetzungen über all die schlimmen Dinge, die der Unternehmer über die Gewerkschaft sagen wird, wenn der Kampf losgeht. Sie wollen damit Spaltungen unter den Kollegen vermeiden. Ähnliches findet sich auch in der Politik: Wenn man der populistischen Polarisierung nicht Herr wird, werden Menschen resignieren, und Politik- und Wahlverdrossenheit machen sich breit. Niemand will mehr über Wahlen sprechen, weil allein schon das Gespräch darüber schlechte Laune verursacht, wie in dem halben Jahr vor der US-Präsidentschaftswahl 2016: Im ganzen Land lagen Nachbarn, Freunde, Familie und Kollegen miteinander im Streit. Die meisten Menschen erkennen nicht, wodurch solche Polarisierungen erzeugt werden. Gewerkschaftsorganizer haben beständig mit Unternehmern zu tun, die Spaltung und Hass schüren. Um ihnen entgegenzutreten, verfügen gute Gewerkschaften zum Beispiel über Broschüren mit schlauen Tipps gegen alle Union-Busting-Methoden. Aber gutes Lesematerial allein reicht nicht. Nur in vertrauensvollen Gesprächen mit Kollegen von Angesicht zu Angesicht können solche spaltenden Polarisierungen überwunden werden, die Arbeitgeber mittlerweile standardmäßig zum Einsatz bringen. Dies bedeutet, dass wir auch Nachbarn, die Mitglieder unserer jeweiligen Glaubensgemeinschaften, Eltern am Spielfeldrand der Sportvereine unserer Kinder, Buchklubs und Nähgruppen, kurz alle Orte, an denen wir andere Leute treffen, genauso einbeziehen müssen, wie die Kollegen in den Betrieben.

Beschäftigte haben qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung, das Recht auf Rente, besseren Arbeitsschutz, das Geld, um ein Haus zu kaufen, sozialen Wohnungsbau und die Möglichkeit, ihre Kinder auf eine Universität zu schicken, nicht den Spenden reicher Philanthropen zu verdanken. Sie haben all dies in und mit ihren Gewerkschaften selbst erkämpft. Keine der wichtigen Errungenschaften seit den 1930er Jahren wäre möglich gewesen, wenn die Beschäftigten keine starken Organisationen aufgebaut hätten.

Kraft der Schwachen

Gewerkschaften können nach wie vor die Stärke entwickeln, um das Leben von Menschen zu verändern, was selbst Tausende Hotelbeschäftigte der Marriott-Kette deutlich machten. Im Herbst 2018 schafften sie etwas, was selbst mit der Sache befasste Akademiker in Staunen versetzte, weil sie es für unmöglich hielten: Eine Gewerkschaft von schlechtbezahlten, migrantischen Beschäftigten, die in sogenannten geringqualifizierten Tätigkeiten schufteten, schloss sich zusammen, bestreikte in sieben Großstädten einen multinationalen Konzern und erkämpfte deutliche Verbesserungen für Hotelbeschäftigte und andere Geringverdiener. Ähnlich in West Virginia im selben Jahr: Schulbusfahrer und Lehrer taten sich zusammen und setzten sich gegen einen dreifach republikanisch regierten, Ressourcen plündernden, von Konzernmacht dominierten Bundesstaat durch. Gewerkschaften setzen nicht nur der grassierenden Einkommensungleichheit etwas entgegen, sondern stemmen sich zugleich gegen den Niedergang der Demokratie und zeigen selbst den in dieser Hinsicht nicht immer verständnisvollen US-Amerikanern, was Solidarität und gemeinsames Handeln erreichen können.

Die Macht der einfachen, arbeitenden Leute kann nur von ihnen selbst aufgebaut werden, indem sie mit ihren Mitteln für ihre eigenen Belange kämpfen. Sie stellen damit zugleich das Dogma des Individualismus auf den Kopf und setzen statt dessen auf kollektive Intelligenz und Einfallsreichtum, bauen Solidarität auf und erkämpfen Menschenwürde. Seit den 1970er Jahren hatte der Aufstieg der »liberalen Philanthropie« mit der Vorstellung, man könne gesellschaftliche Veränderung erreichen, indem man Anwälte und »Experten« mit der Vertretung der eigenen »Interessen« beauftragt, dazu beigetragen, dass die Bedeutung der Gewerkschaften zurückging, da sie als Relikt eines vergangenen Industriezeitalters angesehen wurden. Es ist an der Zeit, dass wir erkennen: Dieser Ansatz ist vollkommen gescheitert. Demokratie braucht selbstständig denkende und gemeinsam handelnde Menschen.

Roboter sind keine besseren Menschen, die künstliche Intelligenz ist nicht erhaben und auch der Hedgefonds Manager, und Paypal-Mitbegründer Peter Thiel wird keine 300 Jahre alt, egal wieviel Geld er investiert. Progressive politische Kräfte werden stärker, wenn sie auf die Gewerkschaften sowie auf unabhängige, in der Gesellschaft verankerte Organisationen setzen und dafür eintreten, dass insbesondere die Gewerkschaften ihr gesellschaftspolitisches Mandat wahrnehmen. Auch wenn es manchen als besonders modern erscheinen mag, Gewerkschaften als im letzten Jahrhundert verhaftete, altmodische Organisationen zu denunzieren: Ohne sie und ihre Stärkung wird es keine Verbesserungen von Lebensbedingungen geben und auch keine emanzipatorische politische Bildung und schon gar nicht die zur Verteidigung der Demokratie unerlässliche Solidarität und das Selbstbewusstsein der vielen. Wir müssen uns nicht von den Silicon-Valley-Fans belehren lassen, dass es uns an Innovationen fehle. Es sind gute Gewerkschaften, die uns auch unter schwierigen Bedingungen innovativ die Richtung zeigen, in die wir gehen müssen – Solidarität und gemeinsames Auftreten bleiben unerlässlich, um erfolgreich zu sein. Wir können kämpfen, und wir können gewinnen. Macht entsteht, wenn wir gemeinsame Sache machen.