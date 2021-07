Das Hamburger Reeperbahn-Festival will im September 2021 wieder an den Start gehen und soll nach dem Willen der Veranstalter dabei deutlich größer ausfallen als 2020. »Wir dürfen die berechtigte Erwartung hegen, dass unsere 16. Ausgabe für Fans wie Fachbesucher die langersehnte Annäherung an die Normalität darstellen wird«, teilten die Macher am Dienstag in Hamburg mit. Bislang seien vom 22. bis zum 25. September Livekonzerte in rund 35 Spielstätten im Hamburger Stadtteil St. Pauli und in der Elbphilharmonie geplant. Der Startschuss für das Reeperbahn-Festival 2021 ist für den 22. September im Stage-Operettenhaus geplant.

Im vergangenen Jahr hatte das Festival als pandemiegerechte Veranstaltung für Aufsehen gesorgt. Dafür war die 15. Ausgabe in jeder Hinsicht deutlich kompakter ausgefallen. Wie viele Besucher im September 2021 das Festival besuchen können, war zunächst unklar, sagte ein Festivalsprecher. Das hänge auch von den zu dem Zeitpunkt gültigen Coronaregeln ab. (dpa/jW)