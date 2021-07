Nachschlag: Eiskalter Betrug

imago images/UPI Photo Statt die »Bankster« für ihre krummen Geschäfte zu bestrafen, spielte die Politik ihr Spielchen mit, wie die Macher der Doku »The Con« hervorheben

Es gibt im Internet bewährte Schlafmittel wie die Streamingplattformen Netflix und Amazon Prime mit einer scheinbar endlosen Menge an Serien und Filmen, mit denen man sich von den harten Fakten der Realität ablenken kann – sehr zum Gefallen von solch lauteren Streitern für das Wohl der Menschheit wie dem Milliardär Jeffrey Bezos. Aber es gibt auch die verdienstvolle alternative Plattform Films for Action, über die man Tausende Dokus zu politischen Themen abrufen kann. Neu im Programm ist der erste Teil des Projekts »The Con«, in dem recherchiert wird, wie die Weltfinanzkrise zustande kam. Ergebnis: Es handelte sich um eiskalten Betrug, um Millionen US-Amerikaner um Hab und Gut zu bringen. Im Anschluss gibt es eine Diskussion mit den Filmemachern. Das ist leider nur auf englisch, aber ganz umsonst, wobei man allerdings für die zweite Folge spenden und auch Mitglied von Films for Action werden kann, wo­rauf man neuerdings jede Woche exklusiven Zugang zu einer neuen spannenden Doku erhält. (jt)