imago images/Westend61 »So, und das machen Sie jetzt bitte bis zur Mittagspause«

Der US-Kulturanthropologe David Graeber, der letztes Jahr starb, hat den Begriff »Bullshit Jobs« geprägt: mitunter gut bezahlte, aber sinnlose Tätigkeiten ohne gesellschaftlichen Nutzen. In »Maulwurf der Vernunft: Von Lakaien und Kästchenkreuzern an Universitäten« (SK 2021; Di., 9 Uhr, FSK) wird der Frage nachgegangen, inwieweit Unis an der Produktion neuer Anwärterinnen und Anwärter auf solche »Bullshit Jobs« beteiligt sind.

In die Quarantäne geht es für die Hauptfigur von Maximilian Karakatsanis Hörspiel »Hotel C« (Eigenproduktion 2021; Ursendung Di., 19 Uhr, WDR 3). Im Stück breitet sich eine giftige Wolke aus. Wenig später ist Sylvia Plath zu hören, mit ihrem Originalhörspiel »Drei Frauen« (SDR 1990; Di., 20 Uhr, DLF), das sich mit den Themen Mutterschaft und Geburt auseinandersetzt.

Eine neue monatliche Veranstaltungsreihe gibt es mit dem »Leipziger Off-Literatur-Treffen« Radio Blau sendet um 19 Uhr am Mittwoch, 14. Juli, live aus dem Budde-Haus. Die Zukunfts­dystopie nach Marie ­Darrieussecqs Kurzroman »Unser Leben in den Wäldern« (WDR 2019; Mi., 19 Uhr, WDR 3) gewann den Kurd-Laßwitz-Preis in der Kategorie »Hörspiel«. Eine gewisse Marie (Merle Wasmuth) entdeckt, dass sie Klongeschwister hat – als menschliche Ersatzteillager gezüchtet. Und Marie ist nicht das Original. Szenenwechsel: Einen Anschlag auf den Berliner Marathon gilt es in Tom Peuckerts Krimi »Sonntag« (RBB 2021; Ursendung Mi., 20 Uhr, Bayern 2, Wdh. Fr., 19 Uhr, WDR 3/SWR 2 u. a.), dem neuen »ARD Radiotatort«, zu verhindern. Für Spannung sorgt ein per Handy unerreichbarer Ermittler.

Mariola Brillowska ist mit »Der Liebeskassierer« (WDR 2020; Do., 19 Uhr, WDR 3) zu hören, einem wunderbaren Stück über schmerzgetränkte Popmusik. Jon Leidecker und Jennifer Walshe hören in »Limitless Potential« (DLF Kultur 2020; Fr., 0 Uhr, DLF Kultur) dann einer KI zu, wie sie zuzuhören versucht.

Ein Hörspielklassiker, in dem sich Personenbeschreibungen verschränken, läuft mit Helmut Heißenbüttels »Zwei oder drei Porträts« (BR/NDR/SWF 1970; Fr., 21 Uhr, ­Bayern 2). Eine Hommage an eine viel gehasste Kunstikone kommt von Jenni Roth: »Yoko Ono« (BR 2013; Sa., 9 Uhr, ORF Ö 1). Ralf Bücheler und Frank Wierke berichten in »Kind im Knast – Wie Eltern von Inhaftierten mitbestraft werden« (BR/HR 2020; Sa., 13 Uhr und So., 21 Uhr, Bayern 2) von den Auswirkungen des Gefängnissystems. Schon wieder eine Dystopire: Rückblickend aus dem 22. Jahrhundert wird in der Adaption von Carl Amerys »Der Untergang der Stadt Passau« (BR 2021; Ursendung Sa., 15 Uhr, Bayern 2) berichtet. Die Bearbeitung des Romans von 1975 und die Regie hat Bernadette Sonnenbichler übernommen. Der Nazivergangenheit der eigenen Familie widmet sich Friedrich Knilli in »Höllenfahrt« (DLF Kultur 2018; Sa., 18 Uhr, DLF Kultur) und berichtet von der »Arisierung« des Grazer Kleiderhauses Spielmann. Direkt im Anschluss läuft andernorts das »Corax Antifa Info« (Corax 2021; Sa., 19 Uhr, FSK). Das Hörspiel »Susanna« (DRS 1994; Sa., 20 Uhr, DLF) entstand nach dem letzten erhaltenen Text von Gertrud Kolmar. Sie wurde 1943 in Auschwitz ermordet. In dem Stück geht es um die Beziehung einer Erzieherin und der ihr anvertrauten Susanna.

Ein kleines Familiendrama kommt mit Paulina Czienskowskis »Aber sie dachten nichts zu Ende« (DLF Kultur 2021; Ursendung So., 18.30 Uhr, DLF Kultur), und Susanne Luerweg und Sabine Oelze berichten über die große Zen-Abzocke: »Der Achtsamkeitsboom – Das Geschäft mit der inneren Unruhe« (DLF 2021; So., 20 Uhr, DLF).