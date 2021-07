Entertainer bei Wahl in Bulgarien vorn

Sofia. Nach der Parlamentswahl in Bulgarien zeichnet sich ein Sieg der Partei ITN (»Es gibt so ein Volk«) des Entertainers Slawi Trifonow ab. Nach einem amtlichen Zwischenergebnis vom Montag lag die Partei mit 23,91 Prozent auf Platz eins vor der bürgerlichen GERB (23,69) von Exministerpräsident Boiko Borisow. Das teilte die Zentrale Wahlkommission (ZIK) nach Auszählung von 98,92 Prozent der Stimmen aus dem Inland und von 82 Prozent derjenigen aus dem Ausland mit. Das amtliche Endergebnis soll am 18. Juli veröffentlicht werden. Die oppositionellen Sozialisten kamen dem Zwischenresultat zufolge mit 13,51 Prozent auf Platz drei. (dpa/jW)