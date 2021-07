Warnung vor Hitze in USA und Kanada

Los Angeles. Die Menschen im Westen der USA und in Kanada sind erneut von extremer Hitze betroffen: Die Meteorologen warnten am Sonntag (Ortszeit) vor einer neuen »gefährlichen Hitzewelle« und Rekordtemperaturen, während sich in Kanada die Waldbrände weiter ausbreiteten. Der Zugverkehr in der Region wurde eingeschränkt, einige Straßen wurden gesperrt und neue Evakuierungen angeordnet. In Kanada brachen allein in den vergangenen zwei Tagen 50 weitere Brände aus, die Armee ist bereits im Einsatz gegen die Feuer. (AFP/jW)